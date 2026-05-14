Polenta con salchicha parrillera: la alternativa sabrosa que buscabas para este invierno

1 cebolla picada

3 dientes de ajo

½ manzana pelada

4 cucharadas de aceite de oliva

1 hoja de laurel

4 latas de tomate

Sal y pimienta, a gusto

500 g de salchicha parrillera

3 tazas de caldo de verduras

3 tazas de leche

2 tazas de polenta de cocción rápida

100 g de mozzarella rallada

100 g de parmesano rallado

4 cucharadas de perejil picado

Preparación

En una sartén grande, calentar el aceite de oliva y dorar la cebolla junto con la hoja de laurel. Agregar el ajo picado y las latas de tomate. Salpimentar a gusto, sumar la manzana pelada y cocinar todo a fuego muy bajo durante dos horas.

Aparte, cocinar las salchichas en una sartén sin aceite para desgrasarlas. Una vez listas, cortarlas en trozos y sumarlas a la salsa. Continuar la cocción una hora más, a fuego mínimo, para que los sabores se integren.

En una olla de fondo grueso, colocar el caldo y la leche. Llevar a punto de hervor. Echar la polenta en forma de lluvia, mezclando enérgicamente para evitar grumos y airear la preparación. Incorporar los quesos rallados, mezclar y retirar del fuego.

Volcar la polenta en una fuente amplia. Por encima, distribuir la salsa con los trozos de salchicha.

Terminar con una buena cantidad de perejil fresco picado y servir caliente.

Consejos

La manzana en la salsa ayuda a equilibrar la acidez del tomate y aporta un sabor suave que se funde con la salchicha.

Para una versión más picante, se puede sumar ají molido o pimentón ahumado en la cocción de la salsa.

Una buena alternativa para el invierno. Esta receta combina tradición, practicidad y un resultado que invita a repetir el plato. Una forma distinta de preparar polenta, sin complicaciones y con todo el sabor del hogar.