Polenta con salchicha parrillera: la alternativa sabrosa que buscabas para este invierno

- 1 cebolla picada
- 3 dientes de ajo
- ½ manzana pelada
- 4 cucharadas de aceite de oliva
- 1 hoja de laurel
- 4 latas de tomate
- Sal y pimienta, a gusto
- 500 g de salchicha parrillera
- 3 tazas de caldo de verduras
- 3 tazas de leche
- 2 tazas de polenta de cocción rápida
- 100 g de mozzarella rallada
- 100 g de parmesano rallado
- 4 cucharadas de perejil picado
Preparación
- En una sartén grande, calentar el aceite de oliva y dorar la cebolla junto con la hoja de laurel. Agregar el ajo picado y las latas de tomate. Salpimentar a gusto, sumar la manzana pelada y cocinar todo a fuego muy bajo durante dos horas.
- Aparte, cocinar las salchichas en una sartén sin aceite para desgrasarlas. Una vez listas, cortarlas en trozos y sumarlas a la salsa. Continuar la cocción una hora más, a fuego mínimo, para que los sabores se integren.
- En una olla de fondo grueso, colocar el caldo y la leche. Llevar a punto de hervor. Echar la polenta en forma de lluvia, mezclando enérgicamente para evitar grumos y airear la preparación. Incorporar los quesos rallados, mezclar y retirar del fuego.
- Volcar la polenta en una fuente amplia. Por encima, distribuir la salsa con los trozos de salchicha.
- Terminar con una buena cantidad de perejil fresco picado y servir caliente.
Consejos
La manzana en la salsa ayuda a equilibrar la acidez del tomate y aporta un sabor suave que se funde con la salchicha.
Para una versión más picante, se puede sumar ají molido o pimentón ahumado en la cocción de la salsa.
Una buena alternativa para el invierno. Esta receta combina tradición, practicidad y un resultado que invita a repetir el plato. Una forma distinta de preparar polenta, sin complicaciones y con todo el sabor del hogar.