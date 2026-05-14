"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Polenta

Polenta con salchicha parrillera: la alternativa sabrosa que buscabas para este invierno

Una receta sabrosa, fácil y sin carne, ideal para preparar en olla y compartir en familia en esta época fría del año

La llegada del frío invita a buscar alternativas reconfortantes, sabrosas y sencillas de preparar. La polenta es uno de esos clásicos que nunca fallan, pero esta versión con salchicha parrillera y salsa casera le da una vuelta de tuerca al plato tradicional. Sin cortes de carne vacuna, pero con todo el sabor del estofado, es una opción rendidora y perfecta para abrigar desde el plato.

Con ingredientes accesibles y una cocción a fuego lento que potencia los sabores, esta receta mezcla lo mejor de dos mundos: una polenta cremosa, con mucho queso, y una salsa espesa con salchicha cocida por horas, que se convierte en el alma del plato. En 3 horas tenes un plato para sorprender a todos.

Ingredientes

  • 1 cebolla picada
  • 3 dientes de ajo
  • ½ manzana pelada
  • 4 cucharadas de aceite de oliva
  • 1 hoja de laurel
  • 4 latas de tomate
  • Sal y pimienta, a gusto
  • 500 g de salchicha parrillera
  • 3 tazas de caldo de verduras
  • 3 tazas de leche
  • 2 tazas de polenta de cocción rápida
  • 100 g de mozzarella rallada
  • 100 g de parmesano rallado
  • 4 cucharadas de perejil picado

Preparación

  • En una sartén grande, calentar el aceite de oliva y dorar la cebolla junto con la hoja de laurel. Agregar el ajo picado y las latas de tomate. Salpimentar a gusto, sumar la manzana pelada y cocinar todo a fuego muy bajo durante dos horas.
  • Aparte, cocinar las salchichas en una sartén sin aceite para desgrasarlas. Una vez listas, cortarlas en trozos y sumarlas a la salsa. Continuar la cocción una hora más, a fuego mínimo, para que los sabores se integren.
  • En una olla de fondo grueso, colocar el caldo y la leche. Llevar a punto de hervor. Echar la polenta en forma de lluvia, mezclando enérgicamente para evitar grumos y airear la preparación. Incorporar los quesos rallados, mezclar y retirar del fuego.
  • Volcar la polenta en una fuente amplia. Por encima, distribuir la salsa con los trozos de salchicha.
  • Terminar con una buena cantidad de perejil fresco picado y servir caliente.

Consejos

La manzana en la salsa ayuda a equilibrar la acidez del tomate y aporta un sabor suave que se funde con la salchicha.

Para una versión más picante, se puede sumar ají molido o pimentón ahumado en la cocción de la salsa.

Una buena alternativa para el invierno. Esta receta combina tradición, practicidad y un resultado que invita a repetir el plato. Una forma distinta de preparar polenta, sin complicaciones y con todo el sabor del hogar.

Temas