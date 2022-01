Gallardo, de cumpleaños: los elogios de los jugadores de River

Los elogios de los jugadores de River a Marcelo Gallardo

Franco Armani: "Marcelo es el mejor entrenador que tuve en mi carrera, por la exigencia en cada entrenamiento que después se traslada a los partidos. Ojalá que continúe, porque es todo lo que queremos: seguir aprendiendo de él. Uno puede dialogar lo que quiera con Gallardo y eso se valora mucho".

Paulo Díaz: “Gallardo te exige todos los días, no te deja relajarte. Uno juega como entrena y te lo hace sentir en cada entrenamiento. Te marca tanta exigencia que eleva el nivel del jugador al máximo. Uno siempre está a altísimo nivel y máxima concentración para no cometer errores, para que el técnico te vea bien y te lleva a demostrar lo que demostramos partido a partido".

Fabrizio Angileri: “A Marcelo le gusta que tengamos personalidad y que vayamos para adelante. Él siempre tiene una personalidad positiva para ir para adelante. Si algo aprendí en River es ir a buscar los partidos”.

“Marcelo te sabe llegar muy bien al corazón. Cuando uno lo escucha te dan ganas de salir a comerse la cancha. Tiene muy buena habla, tiene toda la razón, lee el fútbol de una manera impresionante. En la semana nos enseña tanto, posicionamiento como movimientos. Tengo muchas cosas para destacar de él, pero me quedo con la personalidad que tiene, muy pocos técnicos la tienen”.

Jonatan Maidana: “Marcelo está mejor que nunca y más exigente también, eso es bueno para el plantel para no relajarse”.

Héctor David Martínez: “La verdad que es un gran entrenador. Lo tiene todo, está en cada detalle, te corrige, te aconseja, la verdad que Marcelo es un gran entrenador y lo sabe todo el mundo”.

Robert Rojas: "Para todos nosotros, Gallardo es como nuestro papá. Obviamente tiene que ser autoritario para manejar un grupo así, pero se puede hablar con él sin problemas. Nos aconseja y ayuda siempre. Todo el tiempo está encima".

Emanuel Mammana: “Marcelo tiene la capacidad de dirigir al equipo que él quiera. Muchas veces, compañeros extranjeros me han preguntado cómo es como entrenador, cómo es en el día a día, sus entrenamientos. Está siendo muy nombrado en Europa y en otras ligas importantes. Marcelo te exige mucho, y eso es algo bueno porque aprendés y vas mejorando. De los entrenadores que tuve, sin dudas es el más exigente y el mejor".

Leandro González Pirez: “Que te llame una persona como él, con la trayectoria, conocimiento, con lo que potencia a los jugadores, es una oportunidad que no podés dejar pasar. Regresar a River tiene el plus de volver a estar con él".

Agustín Palavecino: "Lo más importante de Marcelo es su mentalidad ganadora. Eso nos ayuda mucho como equipo".

Enzo Fernández: “Gallardo nos ayuda mucho día a día. Siempre nos pide que seamos humildes y nos exige mucho”.

Bruno Zuculini: "Acá me hice jugador, Gallardo me enseñó un montón de cosas. Me marcó cómo tengo que posicionarme en la cancha, me corrigió la manera de pararme defensivamente, cómo perfilarme para recibir la pelota, a dónde hay que presionar (…). Esas cosas yo no las tenía incorporadas y ahora las practico día a día para tenerlas bien aceitadas. Gallardo me hizo un jugador completo. Es un técnico que constantemente está pensando en superarse: no se queda con lo que ganó, siempre quiere más".

Enzo Pérez: “Logró que cambie la mentalidad de la gente. Eso de creer, no bajar los brazos, estar unidos y pelear hasta el final. Nos llevamos muy bien. Los dos tenemos personalidad, pero siempre ponemos al club por sobre todas las cosas. Los abrazos son producto de lo que sentimos”.

Nicolás De la Cruz: "Gallardo es un líder. Siempre está atento a todo. Nos sorprende en el día a día. Con él aprendí mucho a ocupar espacios y agregar esfuerzo. Siempre me dio mucha confianza. No descubro nada si digo es que es el mejor DT de América y, si me apurás, está entre los mejores del mundo".

Tomás Pochettino: "Que me dirija Gallardo es un orgullo: es uno de los mejores técnicos del mundo en este momento y yo espero y quiero que me explote, que me exija, que me exprima y que saque lo mejor de mí".

Felipe Peña Biafore: “Cuando me lesioné fue un día de mucha tristeza, de aferrarme a mi familia y ya enfocarme en la recuperación. Gallardo me abrazó, me dijo que esté tranquilo y que él y su cuerpo técnico estaban para mí, que no dude en apoyarme en ellos para que no decaiga y siempre le siga metiendo. Eso me ayudó mucho”.

Matías Suárez: "Es un gran profesional, un loco que vive para el fútbol, para River y para el equipo. Marcelo (Gallardo) es un técnico que le gusta presionar los 90 minutos y me costó mucho adaptarme. A los 31 años físicamente cuesta un poco más, pero las cosas se me fueron dando y la confianza del técnico y de mis compañeros me hicieron todo más fácil".

Braian Romero: "Marcelo no sólo quería los goles, sino una asociación. En River está primero el equipo. No te regala nada... Nadie viene y juega en River. Tenés que demostrar que sos el mejor. Tiene una gran capacidad para leer los partidos. En la semana te hace hacer un movimiento determinado, que en el partido se termina dando exactamente igual".

Julián Álvarez: “Gallardo es una persona muy importante para mí, todo el cuerpo técnico en general. Cuando estaba en la Reserva y alternaba entrenamientos con la Primera siempre me daban consejos y me corregían cosas. En estos últimos tres años me han aconsejado, protegido y ayudado a crecer”.

Federico Girotti: “Gallardo es la cabeza del grupo. Sabe entrarle a cada jugador. Sabe el potencial y las debilidades de cada uno. Te lleva al límite para mejorar en todos los aspectos. También hay que hacer una mención a su cuerpo técnico, que comparten el mismo proyecto. Es el mejor técnico de Sudamérica lejos. No hay nadie que se le acerque. Y uno de los top 5 en el mundo. Lleva a cada jugador a su mejor versión y a que se juegue como él quiere. La idea siempre es atacar, y en los seis años que lleva aquí siempre se mantuvo él y el equipo arriba”.

Benjamín Rollheiser: “Para mí es un grandísimo entrenador, con la mente competitiva, muy ganadora y se lo transmite a todo el grupo. Da muchas indicaciones y aprender de él es algo muy lindo. Hay que sacar lo mejor de él para que nos sirva en un futuro”.

Juan Fernando Quintero: “Marcelo es el entrenador más especial de mi carrera. He estado con grandes entrenadores, pero él fue especial. Cuando era entrenador, esa era la relación. Y fuera de los partidos teníamos una gran amistad. Lo quiero mucho y le agradezco demasiado”.