Fúnez: "Hace 20 días entraba a un quirófano y no soñaba con esto"

“Fue una decisión difícil bajar a la B Nacional a sumar minutos, pero después de un año y medio, con 19 goles, me encuentro con un ascenso”, expresó.

Sobre la cirugía dijo: “Lo de la apendicitis, ni hablar. Hace 20 días entraba a un quirófano y no soñaba con esto. Hace 10 días me dijeron que podía empezar a correr, me metí a entrenar doble turno. El sacrificio tiene su premio y aquí estoy”.