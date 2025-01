El italiano, histórico de la Fórmula 1 y actualmente asesor de Alpine, fue quien destacó el potencial de Colapinto en múltiples ocasiones, tanto en público como en privado. Según Briatore, el argentino posee un talento "descomunal", demostrado en sus actuaciones como reemplazo de Logan Sargeant en 2024.

No es la primera vez que Briatore apuesta por jóvenes promesas. En el pasado, llevó a Michael Schumacher a consagrarse bicampeón mundial con Benetton (1994 y 1995) y replicó el éxito con Fernando Alonso en Renault (2005 y 2006). Ahora, con Colapinto, busca repetir la fórmula ganadora.

El fichaje de Colapinto es una muestra más del interés que la Fórmula 1 tiene en los talentos emergentes. El argentino tendrá la oportunidad de demostrar que puede consolidarse en la categoría reina del automovilismo, con la esperanza de que 2025 sea su año de consagración definitiva.

Embed - BWT Alpine Formula One Team on Instagram: "VAMOS FRANCO He joins us on a multi-year deal. Franco will be our Reserve Driver for 2025 "