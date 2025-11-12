Francia, Portugal y Noruega pueden sellar su pase al Mundial

Francia, que en la última década se consolidó como el gran rival a vencer en los Mundiales (ganó la edición de 2018 y perdió por penales ante Argentina la final en 2022), necesita ganarle a Ucrania, que es su perseguidor en el Grupo D. En caso de que su rival de la sorpresa y lo supere, se complicaría el panorama para los galos ya que quedarían igualados en puntos.

Portugal, por su parte, le saca cinco puntos de ventaja a su escolta en el Grupo F, que es Hungría, por lo que solo necesita ganarle a Irlanda o esperar a que Hungría no sume de a tres para sellar su clasificación al Mundial 2026, que será el último de su gran estrella, Cristiano Ronaldo.

Noruega, por su parte, está teniendo unas Eliminatorias perfectas y le saca tres puntos a Italia, a falta de solo dos fechas para el final. Los escandinavos sellarán su regreso a un Mundial luego de 28 años en caso de obtener un mejor resultado que los italianos, quienes tienen todos los boletos para disputar el Repechaje.

De todas las selecciones que jugarán este jueves, la única que ya se había asegurado la clasificación al Mundial fue Inglaterra.

Eliminatorias Europeas:

Jueves 13 de noviembre