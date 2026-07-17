Francia e Inglaterra definen este sábado el tercer puesto: hora, TV y formaciones

Del otro lado, Inglaterra volvió a sufrir frente a la Selección argentina. Los dirigidos por Thomas Tuchel estuvieron cerca de forzar el alargue, pero Lautaro Martínez apareció en el tiempo de descuento para sellar el 2-1 que clasificó a la Scaloneta a una nueva final del mundo.

El encuentro también tendrá un fuerte componente emocional para Francia. Didier Deschamps dirigirá por última vez al seleccionado galo después de más de una década al frente del equipo.

El entrenador, campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, confirmó que dejará su cargo una vez finalizada la participación francesa en este Mundial. Antes de despedirse, reconoció la superioridad de los finalistas. "Argentina y España merecen estar en la final", afirmó tras la derrota frente a la Roja.

La previa de la gran definición

El duelo entre franceses e ingleses servirá como aperitivo de la gran cita del domingo, cuando Argentina y España definirán al nuevo campeón del mundo en Nueva Jersey. Mientras Lionel Scaloni y Luis de la Fuente ultiman detalles para el partido más importante del torneo, Francia e Inglaterra buscarán despedirse con el consuelo del tercer escalón del podio.

Probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos del partido