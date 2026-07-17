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Francia e Inglaterra definen este sábado el tercer puesto: hora, TV y formaciones

Francia e Inglaterra volverán a salir a la cancha este sábado para disputar el tercer puesto del Mundial 2026. Será el último partido antes de la gran final entre Argentina y España y también la despedida de Didier Deschamps como entrenador del seleccionado francés.

Antes de que el mundo se paralice con la final entre Argentina y España, el Mundial 2026 tendrá una escala obligada. Francia e Inglaterra, dos de las grandes potencias del fútbol europeo que soñaban con levantar la Copa, buscarán despedirse del torneo con una victoria cuando se enfrenten este sábado, desde las 18 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami.

Será un partido con sensaciones encontradas. Ninguno imaginó llegar a Estados Unidos para jugar por el tercer puesto, pero ambos intentarán cerrar el campeonato con una sonrisa después de quedarse a un paso de la definición.

Francia fue sorprendida por una España que la superó claramente en semifinales. El equipo de Luis de la Fuente se impuso 2-0 gracias a los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, dejando sin respuestas a uno de los máximos candidatos al título.

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Del otro lado, Inglaterra volvió a sufrir frente a la Selección argentina. Los dirigidos por Thomas Tuchel estuvieron cerca de forzar el alargue, pero Lautaro Martínez apareció en el tiempo de descuento para sellar el 2-1 que clasificó a la Scaloneta a una nueva final del mundo.

El encuentro también tendrá un fuerte componente emocional para Francia. Didier Deschamps dirigirá por última vez al seleccionado galo después de más de una década al frente del equipo.

El entrenador, campeón del mundo en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022, confirmó que dejará su cargo una vez finalizada la participación francesa en este Mundial. Antes de despedirse, reconoció la superioridad de los finalistas. "Argentina y España merecen estar en la final", afirmó tras la derrota frente a la Roja.

La previa de la gran definición

El duelo entre franceses e ingleses servirá como aperitivo de la gran cita del domingo, cuando Argentina y España definirán al nuevo campeón del mundo en Nueva Jersey. Mientras Lionel Scaloni y Luis de la Fuente ultiman detalles para el partido más importante del torneo, Francia e Inglaterra buscarán despedirse con el consuelo del tercer escalón del podio.

Probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos del partido

  • Partido: Francia vs. Inglaterra (tercer puesto)
  • Hora: 18 (Argentina)
  • TV: DSports
  • Estadio: Hard Rock Stadium (Miami)
  • ‍ Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

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