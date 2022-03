Francescoli sobre Enzo Fernández: "Puede ser el jugador más buscado"

La realidad es que Fernández ya esta en el radar de Real Madrid y, de mantener su nivel, parece difícil que su estadía en Núñez se prolongue en el tiempo. Más allá de eso, Francescoli asegura que en el club apuntan a consolidar un buen número de jugadores jóvenes en el primer equipo, contando a Fernández: "Como institución, uno trata de que esto se trate de esta manera. River en este momento está recogiendo los frutos del trabajo de mucho tiempo. Es una felicidad tener a jugadores como (Santiago) Simón o Julián (Álvarez), que llega a un club de la envergadura del Manchester City".

La partida de Julián Álvarez a Manchester City: ¿en junio o a fin de año?

Al referirse puntualmente al caso de Julián Álvarez, quien fue comprado por Manchester City pero que seguirá en River al menos hasta mediados de año, Enzo Francescoli fue claro y le puso un manto de dudas a su partida en junio.

"Yo no me apuraría a pensar que se va a ir en junio. Va a depender de lo que pase con él, lo que pase este semestre, del City y lo que pase en su club. Habrá que ver en ese momento si él está preparado para ir o si se queda un poco más acá", deslizó Francescoli.

River y la chance trunca por Valentín Castellanos

A la par de la salida de Julián Álvarez, River buscó a Valentín Castellanos, delantero del New York City FC, como su reemplazo, aprovechando que es un jugador que pertenece al City Group. Sin embargo, según explicó Francescoli, el alto costo solicitado por el delantero echó por tierra la operación.

"Como estaba la posibilidad de que Julián se fuera a mitad de año, estaba la posibilidad de Castellanos. No se dio por el costo. Intentamos que, viniendo ahora, Castellanos se preparara de la mejor forma para cuando Julián no estuviera, si es que el City decide llevárselo en junio. No se dio y necesitaremos buscar un reemplazo", cerró.