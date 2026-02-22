San Lorenzo le ganó a Estudiantes RC 2 a 0 por la fase de grupos de la Liga Profesional

San Lorenzo venció a Estudiantes RC 2-0 en la fase de grupos de la Liga Profesional. Los goles fueron anotados por Luciano Vietto al inicio del partido y Alexis Cuello a los 39 minutos del segundo tiempo. En cuanto a las estadísticas, San Lorenzo tuvo una posesión del 53% y realizó 8 tiros al arco, mientras que Estudiantes RC tuvo 10 tiros al arco y una posesión del 47%. No se registraron tarjetas rojas durante el encuentro.El próximo partido de San Lorenzo será contra Instituto el martes 24 de febrero a las 19:15 hs en el estadio Pedro Bidegain. Por su parte, Estudiantes RC se enfrentará a Huracán el jueves 26 de febrero a las 19:30 hs en el Estadio de Río Cuarto Antonio Candini. Actualmente, San Lorenzo ocupa la 5° posición en la tabla del Grupo A, mientras que Estudiantes RC se encuentra en la 15° posición del Grupo B.