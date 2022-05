Fallo escandaloso: Peralta fue despojado de la victoria sobre Rozicki

En un desafío fundamental para ambos, Peralta (ahora 13-1, 6 KOs), olímpico en Londres 2012 y en Río de Janeiro 2016, actual N° 10 del ranking mundial crucero CMB, dominó de principio a fin a Rozicki (15-1, 14 KOs), N° 9 del mismo escalafón y ex retador mundialista puente CMB, y fue privado de lo que debería haber sido una amplia e inobjetable victoria. Amparado en su mayor línea técnica, veloces desplazamientos y la gran diferencia de precisión, el olímpico sacó claras ventajas. Desde la media y larga distancia, combinó ráfagas de jab zurdo y derechas cruzadas y ascendentes al rostro, que terminó inflamado. Más allá de cambiar el aire en el cierre del quinto round, el frontal Rozicki jamás lo encontró. Sumamente frontal, el canadiense avanzaba pero prácticamente no lanzaba. Y cuando lo hacía, sus arrestos no encontraban destino. Con un incesante trabajo de piernas y rapidez de contragolpe, Peralta acrecentaba su dominio. Incluso en el noveno, lo conmovió con una seguidilla de cross y uppercuts de ambos puños al mentón. El canadiense, frustrado y desordenado, incurría en continuas infracciones. Por momentos, fue una lección de boxeo. Sin embargo, en el décimo, el árbitro local Hubert Earle le descontó un punto al argentino, producto de supuestos amarres, cuando quien cometía las faltas era su rival. Se notaba mucho.