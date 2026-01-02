El sanjuanino Lisandro Sisterna debuta este sábado en el Dakar 2026

Esta categoría (antes T3) agrupa a prototipos ligeros (UTV/Buggies) más rápidos, siendo un segmento muy competitivo en el Dakar. La dupla Benavides – Sisterna ya puso a prueba el Taurus T3 Max el mes pasado en los desiertos de Marruecos, sumando kilómetros vitales para la puesta a punto. Una vez que pase esta competencia, el calendario no se detiene: el salteño y el sanjuanino continuarán compitiendo en el Mundial de Rally Raid (W2RC).

*Etapa por etapa del Dakar 2026*

• 3 de enero, prólogo: Yanbu - Yanbu, 98 km (23 km de especial)

• 4 de enero, 1ª etapa: Yanbu - Yanbu, 518 km (305 de especial)

• 5 de enero, 2ª etapa: Yanbu - AlUla, 504 km (400 de especial)

• 6 de enero, 3ª etapa: AlUla - AlUla, 666 km (422 de especial)

• 7 de enero, 4ª etapa: AlUla - campamento refugio, 492 km (417 de especial) para las motos, 526 km (451 de especial) para los autos

• 8 de enero, 5ª etapa: campamento refugio - Hail, 417 km (356 de especial) para las motos, 428 km (372 de especial) para los autos

• 9 de enero, 6ª etapa: Hail - Riad, 920 km (331 de especial)

• 10 de enero: jornada de descanso

• 11 de enero, 7ª etapa: Riad - Wadi ad-Dawasir, 876 km (462 de especial)

• 12 de enero, 8ª etapa: Wadi ad-Dawasir - Wadi ad-Dawasir, 717 km (481 de especial)

• 13 de enero, 9ª etapa: Wadi ad-Dawasir - campamento refugio, 540 km (418 de especial) para las motos, 531 km (410 de especial) para los autos

• 14 de enero, 10ª etapa: campamento refugio - Bisha, 417 km (371 de especial) para las motos, 469 km (421 de especial) para los autos

• 15 de enero, 11ª etapa: Bisha - Al Henakiyah, 882 km (347 de especial)

• 16 de enero, 12ª etapa: Al Henakiyah - Yanbu, 718 km (310 de especial)

• 17 de enero, 13ª y última etapa: Yanbu - Yanbu, 141 km (105 de especial)