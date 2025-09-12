Etcheverry ganó el primer punto de Argentina ante Países Bajos

De esta manera, al argentino le alcanzó con mantener sus siguientes turnos de saque para quedarse con el primer set por 6-4.

El segundo parcial fue prácticamente un calco del primero, con ambos jugadores quebrándose el saque dos veces cada uno para estar 3-3 igualados.

Pero Etcheverry volvió a golpear en el séptimo game para tomar una ventaja que terminó siendo definitiva para obtener el 6-4 y 6-4 definitivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DavisCup/status/1966507993089884573&partner=&hide_thread=false Etcheverry seals the deal for Argentina #DavisCup pic.twitter.com/FdLf6fQZvf — Davis Cup (@DavisCup) September 12, 2025

Luego del encuentro, Etcheverry destacó que “el primer punto es muy importante, estoy muy contento por el triunfo”, mientras que reconoció: “El partido fue durísimo. Él jugaba mejor cuando estaba abajo en el marcador”.

Por otra parte, aseguró que le encanta jugar para la Argentina: “La Copa Davis no es una competencia fácil, a cada uno le pega diferente”.