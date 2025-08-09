Etcheverry cayó ante Auger-Aliassime en el Masters 1000 de Cincinnati

En la segunda manga, Etcheverry elevó su nivel y logró sostener el ritmo del partido para forzar un tiebreak tras mantener sus juegos de servicio. Sin embargo, en el desempate volvió a mostrarse errático, y Auger-Aliassime capitalizó los errores para cerrar el encuentro en una hora y 39 minutos. La derrota deja al argentino sin posibilidades de avanzar en el último torneo de categoría 1000 antes del US Open.

Etcheverry no pudo repetir la solidez mental que lo había llevado a superar un duro estreno ante Shang, donde había revertido un marcador adverso con parciales de 6-7(5), 7-6(4), 6-4.

Sebastián Báez se despidió de Cincinnati ante Diallo

El argentino Sebastián Báez concluyó su participación en el Masters 1000 de Cincinnati con una derrota en segunda ronda ante el canadiense Gabriel Diallo por 7-5 y 6-4.

Pese a la caída, el argentino logró sumar una victoria en superficie dura, algo que no conseguía desde hace tiempo, y mostró pasajes competitivos frente a un rival en gran forma.

Diallo avanzó a la tercera ronda, donde enfrentará al número uno del mundo, Jannik Sinner. Báez, por su parte, continuará su gira en Winston-Salem, torneo que supo conquistar en 2023.

La jornada también dejó la eliminación de Solana Sierra en el cuadro femenino. La marplatense, que ingresó como lucky loser, cayó ante la estadounidense Iva Jovic por 6-3 y 7-6, en un encuentro donde mostró carácter pero no logró imponerse en los tramos decisivos.