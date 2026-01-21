Un puma muerto en Ruta 40 volvió a encender la alerta en Sarmiento

image

De acuerdo a lo señalado por el periodista, estos animales comenzaron a verse con mayor regularidad no solo sobre la Ruta 40, sino también en inmediaciones de un basural ubicado a unos tres kilómetros al oeste del centro de Media Agua. “No es habitual para ellos estar prácticamente en nuestro lugar”, remarcó Fernández, al señalar que el fenómeno se repite y despierta tanto sorpresa como preocupación.

No es la primera vez que ocurre. Vecinos de colonias rurales contaron que días atrás divisaron una hembra con cachorros, lo que generó temor entre quienes crían animales de granja. Algunos admitieron haberse asustado y haber salido a intentar ahuyentarlos para proteger gallinas, cabras y otros animales domésticos. Más al norte, también se reportaron avistamientos similares, incluso en sectores cercanos a áreas urbanas.

image

La pregunta que sobrevuela entre los vecinos es clara: ¿por qué la fauna silvestre se acerca cada vez más a rutas y poblados? Fernández indicó que el caso fue puesto en conocimiento de Fauna y de la Policía Rural, organismos que cuentan con experiencia para evaluar este tipo de situaciones. La respuesta, coinciden en la zona, requiere una mirada más profunda sobre el impacto ambiental y el avance humano sobre el hábitat natural.

Desde el área ambiental recordaron que el puma es una especie protegida y que los avistamientos se repiten en distintos puntos de la provincia, como Calingasta, Valle Fértil, 25 de Mayo, Tres Esquinas y zonas cercanas a las Lagunas de Guanacache. La reiteración de estos casos expone una realidad incómoda: la fauna silvestre sigue su curso, pero cada vez encuentra menos espacio.