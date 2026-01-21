Un puma muerto en Ruta 40 volvió a encender la alerta en Sarmiento
Un puma murió tras ser atropellado en Ruta 40, a la altura de San Carlos, en Sarmiento. El caso reavivó la alarma por la presencia creciente de fauna silvestre cerca de zonas urbanas.
La madrugada del lunes dejó una escena que conmovió a vecinos y volvió a poner en discusión una problemática que crece en silencio: la convivencia forzada entre la fauna silvestre y el avance humano. Un puma murió tras ser atropellado en Ruta Nacional 40, a la altura del distrito San Carlos, unos 18 kilómetros al sur de Media Agua, en el departamento Sarmiento.
Según relató el periodista Félix Fernández, de Sarmiento al Día, el animal no estaba solo. “Se trataba de un ejemplar de puma que rondaba la zona junto a otros, aparentemente una hembra con cría”, explicó. En un momento, los animales salieron hacia la orilla de la ruta y un vehículo que circulaba por la traza impactó de lleno contra uno de ellos, provocándole la muerte casi en el acto.
El golpe fue brutal. “Fue un impacto fuertísimo”, describió Fernández, al reconstruir lo ocurrido a partir de testimonios de lugareños que llegaron al lugar poco después. La escena generó conmoción no solo por el desenlace fatal, sino porque volvió a evidenciar algo que los vecinos vienen observando desde hace tiempo: la presencia cada vez más frecuente de pumas cerca de zonas habitadas.
De acuerdo a lo señalado por el periodista, estos animales comenzaron a verse con mayor regularidad no solo sobre la Ruta 40, sino también en inmediaciones de un basural ubicado a unos tres kilómetros al oeste del centro de Media Agua. “No es habitual para ellos estar prácticamente en nuestro lugar”, remarcó Fernández, al señalar que el fenómeno se repite y despierta tanto sorpresa como preocupación.
No es la primera vez que ocurre. Vecinos de colonias rurales contaron que días atrás divisaron una hembra con cachorros, lo que generó temor entre quienes crían animales de granja. Algunos admitieron haberse asustado y haber salido a intentar ahuyentarlos para proteger gallinas, cabras y otros animales domésticos. Más al norte, también se reportaron avistamientos similares, incluso en sectores cercanos a áreas urbanas.
La pregunta que sobrevuela entre los vecinos es clara: ¿por qué la fauna silvestre se acerca cada vez más a rutas y poblados? Fernández indicó que el caso fue puesto en conocimiento de Fauna y de la Policía Rural, organismos que cuentan con experiencia para evaluar este tipo de situaciones. La respuesta, coinciden en la zona, requiere una mirada más profunda sobre el impacto ambiental y el avance humano sobre el hábitat natural.
Desde el área ambiental recordaron que el puma es una especie protegida y que los avistamientos se repiten en distintos puntos de la provincia, como Calingasta, Valle Fértil, 25 de Mayo, Tres Esquinas y zonas cercanas a las Lagunas de Guanacache. La reiteración de estos casos expone una realidad incómoda: la fauna silvestre sigue su curso, pero cada vez encuentra menos espacio.