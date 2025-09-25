"
Estudiantes intentará revertir la serie ante Flamengo

Estudiantes recibirá este jueves, a las 21.30, a Flamengo en la revancha de cuartos de final de la Copa Libertadores. Los brasileños ganaron 2 a 1 en la ida.

Estudiantes recibe a Flamengo este jueves, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en estadio UNO Jorge Luis Hirschi, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El conjunto argentino viene de eliminar sin mayores inconvenientes a Cerro Porteño pero ahora enfrenta al poderoso “Mengao”, que se impuso 2-1 en el Maracaná, dejando la serie abierta.

El vencedor se medirá con Racing, que espera en semifinales tras eliminar a Vélez.

Los goles del partido de ida:

Embed - GOLES | FLAMENGO vs. ESTUDIANTES | CUARTOS DE FINAL | CONMEBOL LIBERTADORES 2025

Estudiantes - Flamengo, probables formaciones:

Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Santiago Núñez, Román Gómez; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacíbar; Cristian Medina, Mikel Amondarain, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Flamengo: Agustín Rossi; Ayrton Lucas, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Nicolás de la Cruz, Saúl Ñíguez; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Pedro. DT: Filipe Luis.

  • Estadio: Jorge Luis Hirschi
  • Árbitro: Piero Maza (Chi)
  • VAR: José Cabero (Chi)
  • Horario: 21:30.
  • TV: Fox Sports y Disney+

