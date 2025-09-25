Estudiantes intentará revertir la serie ante Flamengo

El vencedor se medirá con Racing, que espera en semifinales tras eliminar a Vélez.
Los goles del partido de ida:
Estudiantes - Flamengo, probables formaciones:
Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Santiago Arzamendia, Facundo Rodríguez, Santiago Núñez, Román Gómez; Ezequiel Piovi, Santiago Ascacíbar; Cristian Medina, Mikel Amondarain, Tiago Palacios; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
Flamengo: Agustín Rossi; Ayrton Lucas, Leo Pereira, Léo Ortiz, Guillermo Varela; Nicolás de la Cruz, Saúl Ñíguez; Samuel Lino, Giorgian de Arrascaeta, Gonzalo Plata; Pedro. DT: Filipe Luis.
- Estadio: Jorge Luis Hirschi
- Árbitro: Piero Maza (Chi)
- VAR: José Cabero (Chi)
- Horario: 21:30.
- TV: Fox Sports y Disney+