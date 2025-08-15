Fuerte cruce entre hinchas de Godoy Cruz y la policía de Brasil

"Afortunadamente están todos bien. No hay heridos de gravedad y los que sufrieron golpes ya han sido atendidos y estamos acompañándolos desde el club para brindarles toda la ayuda", indicó Carlos González, dirigente de Godoy Cruz cuyo plantel viajará a Buenos Aires para esperar el partido del domingo con River.

La Conmebol hizo un exhaustivo análisis de las condiciones de seguridad del estadio Feliciano Gambarte para autorizar a que allí se juegue el partido de vuelta, pero otra vez volvió a dejar librados a su suerte a los aficionados visitantes en los estadios brasileños.

Habrá que esperar si hay sanciones o si se toman medidas em vistas de la revancha del próximo jueves.