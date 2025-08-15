"
Fuerte cruce entre hinchas de Godoy Cruz y la policía de Brasil

Tras el triunfo del MIneiro por 2 a 1 el sector del Arena MRV, oficialmente llamado Estadio Presidente Elías Kalil, que ocupó la parcialidad mendocina se transformó en un campo de batalla por la represión de la Policía brasileña.

El encuentro entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz por los octavos de final de la Copa Sudamericana terminó con incidentes entre hinchas del Tomba y efectivos de seguridad locales.

Tras el triunfo del MIneiro por 2 a 1 el sector del Arena MRV, oficialmente llamado Estadio Presidente Elías Kalil, que ocupó la parcialidad mendocina se transformó en un campo de batalla por la represión de la Policía brasileña.

Lamentablemente en Brasil este tipo de enfrentamientos son moneda corriente cuando asisten hinchas argentinos y esta vez se sumó la seguridad privada contra quienes llegaron desde Mendoza.

"Afortunadamente están todos bien. No hay heridos de gravedad y los que sufrieron golpes ya han sido atendidos y estamos acompañándolos desde el club para brindarles toda la ayuda", indicó Carlos González, dirigente de Godoy Cruz cuyo plantel viajará a Buenos Aires para esperar el partido del domingo con River.

La Conmebol hizo un exhaustivo análisis de las condiciones de seguridad del estadio Feliciano Gambarte para autorizar a que allí se juegue el partido de vuelta, pero otra vez volvió a dejar librados a su suerte a los aficionados visitantes en los estadios brasileños.

Habrá que esperar si hay sanciones o si se toman medidas em vistas de la revancha del próximo jueves.

FUENTE: DiarioUno

