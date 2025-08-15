Fuerte cruce entre hinchas de Godoy Cruz y la policía de Brasil

FUENTE: DiarioUno
"Afortunadamente están todos bien. No hay heridos de gravedad y los que sufrieron golpes ya han sido atendidos y estamos acompañándolos desde el club para brindarles toda la ayuda", indicó Carlos González, dirigente de Godoy Cruz cuyo plantel viajará a Buenos Aires para esperar el partido del domingo con River.
La Conmebol hizo un exhaustivo análisis de las condiciones de seguridad del estadio Feliciano Gambarte para autorizar a que allí se juegue el partido de vuelta, pero otra vez volvió a dejar librados a su suerte a los aficionados visitantes en los estadios brasileños.
Habrá que esperar si hay sanciones o si se toman medidas em vistas de la revancha del próximo jueves.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somos_godoycruz?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1956150521104097434%7Ctwgr%5Eb5efdca19476b691087ef66d179d2082856421aa%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.diariouno.com.ar%2Fovacion%2Ffutbol%2Fvideos-incidentes-y-represion-policial-los-hinchas-godoy-cruz-belo-horizonte-n1466471&partner=&hide_thread=false