Escándalo entre Fassi y Merlos: golpes y amenaza con armas de fuego

Luego, Fassi se acercó al vestuario de los árbitros tras la finalización del encuentro y protagonizó un caliente cruce con Merlos, que escaló de tal forma que debió interceder personal policial para disipar la situación y que la terna arbitral pueda ingresar a su vestidor. Del lado de los colegiados, afirman que el presidente de la T se habría apersonado con custodios, quienes supuestamente mostraron armas de fuego para amenazar a los referís. A raíz de esa situación, aseguran que Merlos presentaría una denuncia penal por los hechos.

Fassi habló con los medios y dio su versión de los hechos, donde asegura que Merlos fue quien lo agredió con un puñetazo y que le propinó una patada a Hugo Gatti, vicepresidente de la T, y también avisó que denunciará penalmente al árbitro por lo sucedido.

"Terminando el partido bajé del palco para dirigirme al vestuario y venía el árbitro. Le pregunté por qué seguía perjudicando a Talleres, cuál era el sentido, por qué lo hacía, no es la primera vez que perjudica a Talleres. La podés otorgar un gol y un perjuicio de esa magnitud. Me empezó a gritar y me dice: 'Si queres hablar, vamos, te invito para que vengas', empieza a ponerse de forma muy prepotente y le digo 'con todo gusto, claro que vine hablar porque vine para preguntarte porque seguís perjudicando a Talleres'", comentó el mandamás del club cordobés.

Luego, agregó: "Y se arma toda una discusión alrededor de toda el área que da a la puerta de los camarines del árbitro y las escaleras que veníamos nosotros. Ahí él finalmente se mete a su camarín, donde lo sostienen. Él quería agredirme y los sostienen los 'bandera' y el cuarto árbitro y en un momento determinado, yo afuera del camarín, supongo que se soltó a los abanderados, vino y me pegó una trompada a mí y le pegó una patada al vicepresidente Hugo Gatti. Y bueno, inexplicable".

"En mi vida en el fútbol he visto una situación de estas, un jugador de fútbol que haga un 10% de esto no juega nunca más. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, Merlos va a tener una denuncia penal. Pero mucho más allá del hecho, que si que es gravísimo, esto es un llamado de atención enorme y una explicación que Talleres pedirá a la Asociación del Fútbol Argentino. Hay muchísimas situaciones dando vueltas, se sigue perjudicando a Talleres... Pero que un árbitro le pegue una trompada al presidente y a un vicepresidente, no lo escuché nunca en mi vida. Quiso agredir, me agredió, agredió al vicepresidente. A mi una trompada y al vicepresidente una patada que lo tiró al suelo. ", aseguró el presidente del equipo de Barrio Jardín.

Este no es el primer cruce entre Fassi y Merlos, ya que tuvieron una fuerte discusión tras una caída de la T ante Central Córdoba de Santiago del Estero en 2022. A raíz de ese episodio el Tribunal de Disciplina de la AFA lo castigó por "increpar al árbitro en dependencias internas" y se lo suspendió por 30 días, imposibilitándole la asistencia a partidos en condición de local durante el plazo de la sanción.