Escándalo en el futsal: agredieron a un árbitro tras dirigir una semifinal

El árbitro Juan Ignacio Sabal fue agredido por jugadores y allegados tras la semifinal entre Batistella y Minero. El violento episodio ocurrió luego del gol que definió el pase a la final.

La violencia volvió a sacudir al deporte sanjuanino. Esta vez, el escenario fue el futsal provincial, donde el árbitro Juan Ignacio Sabal fue agredido tras dirigir un partido decisivo de la Segunda División.

El hecho ocurrió en la cancha del club Colón, durante el encuentro entre Batistella y Minero, correspondiente a una de las semifinales del certamen. Ambos equipos se disputaban el pase a la final en un duelo cargado de tensión, aunque hasta los últimos minutos se desarrolló con normalidad.

Según relataron testigos, el partido transcurría sin incidentes. Sin embargo, a falta de apenas 20 segundos, con el marcador igualado 2 a 2, el conjunto local logró convertir el gol que selló la clasificación. Ese tanto desató la polémica y, tras el pitazo final, la situación se descontroló por completo.

Ataque al árbitro

Lejos de terminar en festejos, el cierre del partido derivó en un violento episodio. Jugadores y allegados de Batistella reaccionaron con furia y fueron directamente contra el árbitro Sabal, reclamándole su actuación.

En las imágenes grabadas por un hincha, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, se observa cómo el réferi es rodeado, insultado y agredido. En medio del tumulto, algunos involucrados lo toman del cuello y le lanzan manotazos. Ante la gravedad de la situación, Sabal debió retirarse del campo de juego escoltado, mientras era protegido por otras personas presentes en el estadio.

De acuerdo a lo que trascendió, el árbitro había dirigido el encuentro de manera imparcial, en un contexto marcado por la presión y la importancia del resultado.

Preocupación en el ambiente deportivo

El episodio generó preocupación en el ambiente del futsal sanjuanino y volvió a encender las alarmas por los reiterados hechos de violencia en el deporte local, especialmente en instancias decisivas. Desde distintos sectores comenzaron a reclamar sanciones ejemplares y mayores medidas de prevención para evitar que situaciones de este tipo se repitan en las canchas.

Se espera que las autoridades correspondientes analicen las imágenes y los informes arbitrales para determinar responsabilidades y posibles sanciones.

