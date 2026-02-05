Escándalo en el futsal: agredieron a un árbitro tras dirigir una semifinal

Ataque al árbitro

Lejos de terminar en festejos, el cierre del partido derivó en un violento episodio. Jugadores y allegados de Batistella reaccionaron con furia y fueron directamente contra el árbitro Sabal, reclamándole su actuación.

En las imágenes grabadas por un hincha, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, se observa cómo el réferi es rodeado, insultado y agredido. En medio del tumulto, algunos involucrados lo toman del cuello y le lanzan manotazos. Ante la gravedad de la situación, Sabal debió retirarse del campo de juego escoltado, mientras era protegido por otras personas presentes en el estadio.

De acuerdo a lo que trascendió, el árbitro había dirigido el encuentro de manera imparcial, en un contexto marcado por la presión y la importancia del resultado.

Preocupación en el ambiente deportivo

El episodio generó preocupación en el ambiente del futsal sanjuanino y volvió a encender las alarmas por los reiterados hechos de violencia en el deporte local, especialmente en instancias decisivas. Desde distintos sectores comenzaron a reclamar sanciones ejemplares y mayores medidas de prevención para evitar que situaciones de este tipo se repitan en las canchas.

Se espera que las autoridades correspondientes analicen las imágenes y los informes arbitrales para determinar responsabilidades y posibles sanciones.