Cambios en el boleto gratuito: cómo será el nuevo sistema desde febrero

Según detalló, el trámite será completamente digital y podrá realizarse desde cualquier lugar. “La inscripción se va a poder hacer desde la casa, en cualquier horario, a través de una página web o mediante un bot de WhatsApp”, indicó.

Registro individual y uso exclusivo

Molina remarcó que, a partir de este año, cada estudiante o docente deberá contar con su propia tarjeta SUBE nominada, ya que no se permitirá compartir viajes con una sola tarjeta.

“No se va a poder usar, como el año anterior, dos o tres viajes juntos con una sola tarjeta. Cada uno va a tener que tener su tarjeta”, explicó. En ese sentido, recordó que desde el año pasado se venía recomendando a los usuarios que individualicen sus tarjetas para evitar inconvenientes.

De manera indirecta, el funcionario señaló que esta medida busca ordenar el sistema y evitar irregularidades en el uso del beneficio. “No hay restricciones, lo que hay es orden”, sostuvo.

Política educativa y control del sistema

Durante la entrevista, Molina destacó que el boleto gratuito forma parte de una política pública impulsada por el gobernador Marcelo Orrego y que continuará vigente.

“Es una política importante para la educación. Lo que se busca es que nadie deje de cursar por una cuestión de transporte”, afirmó. Asimismo, explicó que el nuevo sistema permitirá mayor control y trazabilidad de los viajes.

“Estamos poniendo elementos de control que nos permitan el buen uso, porque atrás del boleto estudiantil alguien lo paga y eso somos todos los sanjuaninos a través de nuestros impuestos”, remarcó. Según detalló, la información recopilada también servirá para mejorar la planificación del transporte público. “La trazabilidad nos va a permitir diagramar mejor el funcionamiento del sistema”, agregó.

Alcance del beneficio

De acuerdo a datos oficiales, alrededor de 35 mil personas utilizan actualmente el boleto escolar y docente gratuito en la provincia. Las autoridades anticiparon que, en las próximas semanas, se brindarán más precisiones sobre los canales de inscripción y los plazos para completar el registro.

Por otra parte, Molina se refirió al transporte de pasajeros en motocicletas y aclaró que actualmente no existe un marco legal que lo habilite. “No hay normativa ni licencias para el transporte de pasajeros en moto”, advirtió.

También respondió a cuestionamientos realizados desde sectores de la Federación Universitaria, quienes habían manifestado reclamos sobre el sistema. El funcionario sostuvo que algunas críticas tuvieron un trasfondo político y que se realizaron sin instancias previas de diálogo.

Indicó que, tras reunirse con representantes estudiantiles, no se plantearon objeciones formales al sistema implementado.