Hualilán destinará más de $11.800 millones a empleos, obras y servicios

La iniciativa contempla además la contratación de servicios complementarios en el departamento, como alojamiento y alimentación para transportistas, lo que representaría un movimiento económico aproximado de $37,4 millones para Calingasta.

Otro de los puntos destacados es el abastecimiento de combustible para los vehículos afectados al proyecto, que será realizado con proveedores locales durante el período de operación, con el objetivo de generar actividad comercial en la zona.

Desde la empresa señalaron que estas acciones forman parte del desarrollo operativo del emprendimiento. “Estas tareas forman parte de una etapa fundamental para consolidar el proyecto, potenciando su impacto mediante la contratación de servicios y mano de obra de la región”, explicó Sonia Delgado, presidenta ejecutiva de Golden Mining y directora ejecutiva de Challenger Gold.

Asimismo, desde la compañía indicaron que el proyecto se ejecuta bajo estándares técnicos y ambientales establecidos, en el marco de una política de minería responsable.

El procesamiento del mineral en Casposo constituye una de las etapas centrales del emprendimiento Hualilán, que continúa avanzando en su cronograma de trabajo en el territorio sanjuanino.