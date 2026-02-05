"
Hualilán destinará más de $11.800 millones a empleos, obras y servicios

Golden Mining informó que el proyecto Hualilán invertirá más de $11.800 millones en tres años, sumará puestos de trabajo y realizará obras e infraestructura vinculadas al procesamiento en Casposo.

El proyecto minero Hualilán anunció nuevas inversiones, obras y contrataciones vinculadas al procesamiento del mineral en la planta de Casposo, con impacto directo en el departamento Calingasta.

Según informó la empresa Golden Mining, durante los tres años que demandará esta etapa del proyecto se prevé una inversión superior a los $11.832 millones, además de la incorporación de 38 nuevos puestos de trabajo.

Dentro del plan de obras, se incluye la construcción de un puente Bailey, con un presupuesto estimado en $725 millones, y la ejecución de un playón de stock en Casposo, valuado en $203 millones.

La iniciativa contempla además la contratación de servicios complementarios en el departamento, como alojamiento y alimentación para transportistas, lo que representaría un movimiento económico aproximado de $37,4 millones para Calingasta.

Otro de los puntos destacados es el abastecimiento de combustible para los vehículos afectados al proyecto, que será realizado con proveedores locales durante el período de operación, con el objetivo de generar actividad comercial en la zona.

Desde la empresa señalaron que estas acciones forman parte del desarrollo operativo del emprendimiento. “Estas tareas forman parte de una etapa fundamental para consolidar el proyecto, potenciando su impacto mediante la contratación de servicios y mano de obra de la región”, explicó Sonia Delgado, presidenta ejecutiva de Golden Mining y directora ejecutiva de Challenger Gold.

Asimismo, desde la compañía indicaron que el proyecto se ejecuta bajo estándares técnicos y ambientales establecidos, en el marco de una política de minería responsable.

El procesamiento del mineral en Casposo constituye una de las etapas centrales del emprendimiento Hualilán, que continúa avanzando en su cronograma de trabajo en el territorio sanjuanino.

