El ministerio de Capital Humano aseguró este jueves que en el tercer trimestre de 2025 la incidencia de la pobreza fue del 26,9%, lo que representa una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales (pp): en el mismo período de 2024, había alcanzado el 38,3%. "Tremendo dato", celebró Javier Milei. En tanto, la indigencia cayó al 6%.
La pobreza se ubicó en 26,9% en el tercer trimestre de 2025: 11,4% interanual
Así lo señaló el ministerio de Capital Humano a partir de un cálculo realizado con información de la Encuesta Permanente de Hogares publicada por el INDEC. En tanto, detallaron que la indigencia cayó al 6%.