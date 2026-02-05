La pobreza se ubicó en 26,9% en el tercer trimestre de 2025: 11,4% interanual

image

"Esta proyección ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza, que tuvo su pico más alto en el primer trimestre de 2024, alcanzando al 54,8%", recordaron desde la cuenta del ministerio de Capital Humano en la red social X.

A su vez, aclararon que "el INDEC publica la medición oficial sobre pobreza de forma semestral, dos veces al año" y precisaron: "El último registro mostró una incidencia de pobreza del 31,6% para el primer semestre de 2025, y la próxima medición oficial será en marzo 2026, referida al segundo semestre de 2025".

Respecto de la indigencia o pobreza extrema, detallaron que su incidencia para el tercer trimestre de 2025 "se ubicó en 6,0%, lo que marca una caída interanual de 3,2 pp respecto del mismo período de 2024 (9,2%)".

image

"Equilibrar la macroeconomía, poner un freno a la inflación, y focalizar las transferencias hacia los sectores más vulnerables, de manera directas y transparente, sin intermediarios, nos está permitiendo seguir bajando la pobreza en la Argentina", concluyeron.