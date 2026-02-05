"
La pobreza se ubicó en 26,9% en el tercer trimestre de 2025: 11,4% interanual

Así lo señaló el ministerio de Capital Humano a partir de un cálculo realizado con información de la Encuesta Permanente de Hogares publicada por el INDEC. En tanto, detallaron que la indigencia cayó al 6%.

El ministerio de Capital Humano aseguró este jueves que en el tercer trimestre de 2025 la incidencia de la pobreza fue del 26,9%, lo que representa una baja interanual de 11,4 puntos porcentuales (pp): en el mismo período de 2024, había alcanzado el 38,3%. "Tremendo dato", celebró Javier Milei. En tanto, la indigencia cayó al 6%.

Los números surgen de un cálculo que la cartera liderada por Sandra Pettovello realizó a través del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), a partir de las Bases de Microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de los últimos tres meses del año pasado, publicadas en la víspera por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Al anunciar las cifras, desde el área destacaron que el descenso se debe "a las políticas económicas implementadas por el Gobierno, que han contribuido a reducir la inflación y estabilizar la economía", como así también a las acciones de esa dependencia "centradas en las personas con mayor vulnerabilidad del país".

image

"Esta proyección ratifica la firme tendencia a la baja de la incidencia de la pobreza, que tuvo su pico más alto en el primer trimestre de 2024, alcanzando al 54,8%", recordaron desde la cuenta del ministerio de Capital Humano en la red social X.

A su vez, aclararon que "el INDEC publica la medición oficial sobre pobreza de forma semestral, dos veces al año" y precisaron: "El último registro mostró una incidencia de pobreza del 31,6% para el primer semestre de 2025, y la próxima medición oficial será en marzo 2026, referida al segundo semestre de 2025".

Respecto de la indigencia o pobreza extrema, detallaron que su incidencia para el tercer trimestre de 2025 "se ubicó en 6,0%, lo que marca una caída interanual de 3,2 pp respecto del mismo período de 2024 (9,2%)".

image

"Equilibrar la macroeconomía, poner un freno a la inflación, y focalizar las transferencias hacia los sectores más vulnerables, de manera directas y transparente, sin intermediarios, nos está permitiendo seguir bajando la pobreza en la Argentina", concluyeron.

