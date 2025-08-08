El Turismo Carretera desembarcó este viernes en la provincia y transformó las calles en un verdadero circuito urbano. Una caravana de autos de la categoría más popular del país recorrió un trayecto que inició y finalizó en el Estadio Aldo Cantoni, donde se realizó el sorteo del Desafío de las Estrellas. El evento, parte del programa TC Solidario, combinó la adrenalina de los motores con un fin social.
En una multitud, el TC deslumbró con caravana y sorteo en el Aldo Cantoni
El Turismo Carretera tomó las calles sanjuaninas en una caravana que combinó la pasión por el automovilismo con un fin solidario. El evento culminó con el sorteo del Desafío de las Estrellas en el Estadio Aldo Cantoni, donde el piloto local Tobías Martínez fue ovacionado por el público.