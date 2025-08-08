"
En una multitud, el TC deslumbró con caravana y sorteo en el Aldo Cantoni

El Turismo Carretera tomó las calles sanjuaninas en una caravana que combinó la pasión por el automovilismo con un fin solidario. El evento culminó con el sorteo del Desafío de las Estrellas en el Estadio Aldo Cantoni, donde el piloto local Tobías Martínez fue ovacionado por el público.

El Turismo Carretera desembarcó este viernes en la provincia y transformó las calles en un verdadero circuito urbano. Una caravana de autos de la categoría más popular del país recorrió un trayecto que inició y finalizó en el Estadio Aldo Cantoni, donde se realizó el sorteo del Desafío de las Estrellas. El evento, parte del programa TC Solidario, combinó la adrenalina de los motores con un fin social.

Desde temprano, cientos de sanjuaninos se acercaron para presenciar de cerca el paso de los vehículos. El rugido de los motores, incluso a baja velocidad, hizo vibrar la Avenida Libertador y otras arterias del recorrido. La caravana inició a las 18 y pasó por España, Ignacio de la Rosa y Urquiza, antes de regresar al punto de partida.

El cierre fue en el Aldo Cantoni, donde los autos se estacionaron y los pilotos compartieron un momento con los fanáticos. Entre ellos, el sanjuanino Tobías Martínez se llevó la ovación de la noche. Con la indumentaria de su equipo, Rus Med, el joven piloto participó del sorteo de la grilla y extrajo la bolilla número 9, asegurándose una buena posición de largada para la carrera del domingo en el Autódromo El Villicum.

"Es especial correr en casa, con toda mi gente alentando", expresó Martínez, visiblemente emocionado por el apoyo local. El primer lugar de largada quedó para Gastón Mazzacane, que compartirá la primera fila con Augusto Carinelli.

La previa del Desafío de las Estrellas dejó una imagen inolvidable: deporte motor, cercanía con los fanáticos y un objetivo solidario que reforzó el vínculo entre la categoría y la comunidad sanjuanina.

