En una multitud, el TC deslumbró con caravana y sorteo en el Aldo Cantoni

Desde temprano, cientos de sanjuaninos se acercaron para presenciar de cerca el paso de los vehículos. El rugido de los motores, incluso a baja velocidad, hizo vibrar la Avenida Libertador y otras arterias del recorrido. La caravana inició a las 18 y pasó por España, Ignacio de la Rosa y Urquiza, antes de regresar al punto de partida.

El cierre fue en el Aldo Cantoni, donde los autos se estacionaron y los pilotos compartieron un momento con los fanáticos. Entre ellos, el sanjuanino Tobías Martínez se llevó la ovación de la noche. Con la indumentaria de su equipo, Rus Med, el joven piloto participó del sorteo de la grilla y extrajo la bolilla número 9, asegurándose una buena posición de largada para la carrera del domingo en el Autódromo El Villicum.