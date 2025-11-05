En plena crisis, Gallardo anunció la renovación de su contrato con River

“Es un momento relevante para la historia institucional del club”, abrió Di Carlo, antes de confirmar la continuidad del Muñeco. El dirigente sostuvo que la decisión responde a la “convicción personal” y a la necesidad de “sostener los proyectos en los momentos difíciles”. Y agregó: “Gallardo es lo mejor para River. Creo en su figura y en su capacidad. Sabemos que trabajando juntos vamos a revertir cualquier situación incómoda”.

image

Gallardo, visiblemente emocionado, también tomó la palabra. “Le agradezco a Stefano (Di Carlo) y su comisión. Estamos en un momento malo, conocemos cuál es la realidad deportiva y que los objetivos no fueron los esperados. Pero tengo la energía y las ganas de redoblar la apuesta”, aseguró.