Marcelo Gallardo seguirá al frente de River Plate. En una conferencia de prensa cargada de simbolismo, el entrenador, acompañado por el presidente Stefano Di Carlo, confirmó la renovación de su contrato hasta diciembre de 2026. El anuncio llega en medio de una profunda crisis futbolística, con el equipo sumando cuatro derrotas consecutivas en el Monumental y apenas dos triunfos en los últimos ocho encuentros.
En plena crisis, Gallardo anunció la renovación de su contrato con River
El nuevo presidente Stefano Di Carlo confirmó la continuidad de Marcelo Gallardo en conferencia. El DT agradeció el respaldo y prometió “redoblar la apuesta”.