El Zonal Cuyano regresará este fin de semana al Villicum

La Clase 3 aún está en duda porque no llega al mínimo de 8 autos necesarios para competir por los puntos y los pilotos ya anticiparon que no participarán en modo exhibición por los costos que genera.

El Zonal Cuyano tendrá su primera vez en el año en el Villicum, pero su segunda presentación en San Juan. La competencia disputó la tercera fecha de su calendario en mayo en el autódromo El Zonda.