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El Zonal Cuyano regresará este fin de semana al Villicum

La fecha 7 del campeonato se desarrollará entre sábado y domingo en el Circuito San Juan Villicum. Las entradas costarán $10 mil y $20 mil.

El Zonal Cuyano llegará este fin de semana a San Juan con cinco categorías y un cronograma cargado de actividad. Disputará su séptima fecha de la temporada en el Circuito San Juan Villicum con la Clase 1, Clase 2, Clase 3, Fórmula Cuyana y TC Cuyano.

La Clase 3 aún está en duda porque no llega al mínimo de 8 autos necesarios para competir por los puntos y los pilotos ya anticiparon que no participarán en modo exhibición por los costos que genera.

El Zonal Cuyano tendrá su primera vez en el año en el Villicum, pero su segunda presentación en San Juan. La competencia disputó la tercera fecha de su calendario en mayo en el autódromo El Zonda.

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Los precios para las entradas el Zonal Cuyano serán: General $10.000 y Boxes $20.000.

El cronograma de actividades

Sábado:

Primer entrenamiento (20 minutos cada categoría)

•10:00 a 10:20 hs: Clase 3

•10:25 a 10:45 hs: TC Cuyano

•10:50 a 11:10 hs: Clase 2

•11:15 a 11:35 hs: Fórmula Cuyana

Segundo entrenamiento (20 minutos cada categoría)

•11:40 a 12:00 hs: Clase 3

•12:05 a 12:25 hs: TC Cuyano

•12:30 a 12:50 hs: Clase 2

•12:55 a 13:15 hs: Fórmula Cuyana

Clasificaciones:

•13:30 a 13:40 hs: Clase 3

•13:45 a 13:55 hs: TC Cuyano

•14:00 a 14:10 hs: Clase 2

•14:15 a 14:25 hs: Fórmula Cuyana

Sprint:

•15:00 hs: Clase 3 — 6 vueltas

•15:30 hs: TC Cuyano — 6 vueltas

•16:00 hs: Clase 2 — 6 vueltas

•16:30 hs: Fórmula Cuyana — 6 vueltas

Domingo:

Clase 1:

•09:40 hs: Primer entrenamiento

•10:40 hs: Segundo entrenamiento (20 minutos)

•12:00 hs: Sprint de Clase 1 — 8 vueltas

Las finales:

•13:00 hs: Fórmula Cuyana — 12 vueltas o 30 minutos

•13:40 hs: Clase 2 — 12 vueltas o 30 minutos

•14:20 hs: Clase 3 — 12 vueltas o 30 minutos

•15:00 hs: TC Cuyano — 12 vueltas o 30 minutos

•15:40 hs: Clase 1 — 12 vueltas o 30 minutos

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