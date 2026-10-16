El Zonal Cuyano regresará este fin de semana al Villicum

Los precios para las entradas el Zonal Cuyano serán: General $10.000 y Boxes $20.000.
El cronograma de actividades
Sábado:
Primer entrenamiento (20 minutos cada categoría)
•10:00 a 10:20 hs: Clase 3
•10:25 a 10:45 hs: TC Cuyano
•10:50 a 11:10 hs: Clase 2
•11:15 a 11:35 hs: Fórmula Cuyana
Segundo entrenamiento (20 minutos cada categoría)
•11:40 a 12:00 hs: Clase 3
•12:05 a 12:25 hs: TC Cuyano
•12:30 a 12:50 hs: Clase 2
•12:55 a 13:15 hs: Fórmula Cuyana
Clasificaciones:
•13:30 a 13:40 hs: Clase 3
•13:45 a 13:55 hs: TC Cuyano
•14:00 a 14:10 hs: Clase 2
•14:15 a 14:25 hs: Fórmula Cuyana
Sprint:
•15:00 hs: Clase 3 — 6 vueltas
•15:30 hs: TC Cuyano — 6 vueltas
•16:00 hs: Clase 2 — 6 vueltas
•16:30 hs: Fórmula Cuyana — 6 vueltas
Domingo:
Clase 1:
•09:40 hs: Primer entrenamiento
•10:40 hs: Segundo entrenamiento (20 minutos)
•12:00 hs: Sprint de Clase 1 — 8 vueltas
Las finales:
•13:00 hs: Fórmula Cuyana — 12 vueltas o 30 minutos
•13:40 hs: Clase 2 — 12 vueltas o 30 minutos
•14:20 hs: Clase 3 — 12 vueltas o 30 minutos
•15:00 hs: TC Cuyano — 12 vueltas o 30 minutos
•15:40 hs: Clase 1 — 12 vueltas o 30 minutos