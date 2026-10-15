La revancha entre Boca y Vasco da Gama ya tiene estadio

La última presentación del consorcio formado por los dos colosos cariocas se había dado luego de que la Justicia de Río de Janeiro fallara a favor de Vasco. El argumento era que sentaba un precedente peligroso que podía abrir la puerta a que otros clubes usaran el estadio en cualquier circunstancia, aún atentando contra el estado del campo de juego.

En esta última y definitiva decisión, el Tribunal Superior no atendió al pedido de suspensión de la medida anterior y mantiene al Maracaná como sede del partido entre Vasco da Gama y Boca del próximo martes 20 de octubre. El fallo llegó justo a tiempo, ya que Conmebol tenía sobre la mesa la posibilidad de trasladar el partido a Asunción, Paraguay.