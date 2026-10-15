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La revancha entre Boca y Vasco da Gama ya tiene estadio

El Tribunal Superior de Justicia no hizo lugar al planteo del consorcio que administra el estadio, conformado por Flamengo y Fluminense, y mantuvo firme al Estadio Jornalista Mário Filho como escenario de la semifinal de la Copa Sudamericana.

El último recurso de Flamengo y Fluminense para evitar que el Maracaná sea usado por Vasco da Gama fue oficialmente desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil y así el estadio quedó confirmado como la sede de la revancha ante Boca, por las semifinales de la Copa Sudamericana.

La última presentación del consorcio formado por los dos colosos cariocas se había dado luego de que la Justicia de Río de Janeiro fallara a favor de Vasco. El argumento era que sentaba un precedente peligroso que podía abrir la puerta a que otros clubes usaran el estadio en cualquier circunstancia, aún atentando contra el estado del campo de juego.

En esta última y definitiva decisión, el Tribunal Superior no atendió al pedido de suspensión de la medida anterior y mantiene al Maracaná como sede del partido entre Vasco da Gama y Boca del próximo martes 20 de octubre. El fallo llegó justo a tiempo, ya que Conmebol tenía sobre la mesa la posibilidad de trasladar el partido a Asunción, Paraguay.

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Es que los vaivenes que hubo desde que el conjunto cruzmaltino superó a Independiente Santa Fe por cuartos de final dilataron una decisión que, formalmente, ya debía estar tomada hace cinco días. El problema surgió, en primera instancia, porque el São Januário no cumple con el requisito de poder albergar 30.000 hinchas (tiene un aforo de poco más de 20.000) y, en segunda, porque para preservar el césped, Flamengo y Fluminense no quisieron prestar el Maracaná.

Fueron tantas las instancias que debió atravesar Vasco para conseguir cancha que se llegó a contemplar seriamente la posibilidad de mudar el partido a Manaos, en otro estado de Brasil, e incluso a otro país, con Asunción de Paraguay como principal alternativa. Finalmente, Boca sabe que tendrá que ir al Maracaná y buscar allí una remontada para poder meterse en la final de la Copa Sudamericana.

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