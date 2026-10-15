El último recurso de Flamengo y Fluminense para evitar que el Maracaná sea usado por Vasco da Gama fue oficialmente desestimado por el Tribunal Superior de Justicia de Brasil y así el estadio quedó confirmado como la sede de la revancha ante Boca, por las semifinales de la Copa Sudamericana.
La revancha entre Boca y Vasco da Gama ya tiene estadio
El Tribunal Superior de Justicia no hizo lugar al planteo del consorcio que administra el estadio, conformado por Flamengo y Fluminense, y mantuvo firme al Estadio Jornalista Mário Filho como escenario de la semifinal de la Copa Sudamericana.