La ropa lidera las ventas del Día de la Madre con un ticket promedio de $40 mil

El dirigente gremial precisó que el ticket promedio de compra para esta fecha se ubica en el orden de los 40 mil pesos, reflejo de la coyuntura económica actual. Asimismo, destacó el crecimiento de alternativas vinculadas al cuidado personal, como la regalería de servicios de estética y gift cards, un segmento que registra un notable nivel de demanda y reservas.

Por otra parte, desde el sector mercantil observaron una clara transformación en los hábitos de consumo locales, donde las opciones de uso personal y funcional ganaron terreno y desplazaron de manera rotunda a los artículos del hogar y electrodomésticos tradicionales. Para acompañar la demanda, los comercios mantienen facilidades de financiación que van desde las 3 hasta las 12 cuotas fijas.