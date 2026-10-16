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La ropa lidera las ventas del Día de la Madre con un ticket promedio de $40 mil

El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, confirmó que la indumentaria y el calzado encabezan la demanda provincial, acompañados por regalos vinculados a los cuidados personales y la estética.

En la víspera de las celebraciones por el Día de la Madre, la indumentaria y el calzado se consolidaron como los rubros más elegidos por los sanjuaninos. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, tras realizar recorridas de relevamiento por el sector mercantil.

El dirigente gremial precisó que el ticket promedio de compra para esta fecha se ubica en el orden de los 40 mil pesos, reflejo de la coyuntura económica actual. Asimismo, destacó el crecimiento de alternativas vinculadas al cuidado personal, como la regalería de servicios de estética y gift cards, un segmento que registra un notable nivel de demanda y reservas.

Por otra parte, desde el sector mercantil observaron una clara transformación en los hábitos de consumo locales, donde las opciones de uso personal y funcional ganaron terreno y desplazaron de manera rotunda a los artículos del hogar y electrodomésticos tradicionales. Para acompañar la demanda, los comercios mantienen facilidades de financiación que van desde las 3 hasta las 12 cuotas fijas.

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