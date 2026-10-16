En la víspera de las celebraciones por el Día de la Madre, la indumentaria y el calzado se consolidaron como los rubros más elegidos por los sanjuaninos. Así lo confirmó el presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, tras realizar recorridas de relevamiento por el sector mercantil.
La ropa lidera las ventas del Día de la Madre con un ticket promedio de $40 mil
El presidente de la Cámara de Comercio de San Juan, Hermes Rodríguez, confirmó que la indumentaria y el calzado encabezan la demanda provincial, acompañados por regalos vinculados a los cuidados personales y la estética.