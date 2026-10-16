El EPRE exige a Naturgy acelerar las obras eléctricas pendientes antes del verano

El E.P.R.E. ha completado la evaluación a setiembre de 2026 del estado de avance del Plan de Obras para el “Fortalecimiento de la Red de Distribución de Electricidad en San Juan. Fase inicial del Plan de Inversiones de Referencia 2026-2031”, aprobado mediante la Resolución E.P.R.E. Nº 0546/25.

En esta fase inicial del Plan de Inversiones de Referencia 2026-2031, se ha presupuestado la suma de $28.011.221.140, financiadas con los créditos asignados por la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación en el marco del Régimen Especial de Créditos - Incentivo a la condición de buen pagador (Decreto PEN Nº 186/2025 y Disposición SSEE Nº 01/2025), complementados con fondos del Plan de Inversiones de Referencia de la tarifa provincial.

A setiembre de 2026, se ha verificado la ejecución en equipamiento y obras,

de un 83% del monto presupuestado.

A partir de los relevamientos en campo realizados por el personal técnico del E.P.R.E., se verificó el estado de avance en las obras ejecutadas por Naturgy San Juan S.A.:

Avance de obras civiles y equipamiento para el Campo de Transformación Nº 2 de la ET Albardón-Chimbas (132 kV), encontrándose en fabricación su nuevo transformador de potencia. Se ha constatado también el avance en obras de distribución en ET San Juan Sur y en la ampliación de ET Ischigualasto.

Se encuentran concluidas o en su etapa final de cierre las obras edilicias de las nuevas Estaciones Transformadoras (ET) Sargento Cabral (Rivadavia) y ET Pistacho (25 de Mayo), así como de las ET Cerrillo (Sarmiento), ET Casa de Gobierno y ET Caleras/Termas (Albardón).

En ET Sargento Cabral se verificó el montaje de celdas de 33 kV y 13,2 kV con un avance real del 98 %, con cableado de control en ejecución.

En ET Olivos el avance en celdas alcanza el 100 %. En tanto, las celdas destinadas a las estaciones El Pistacho, Caleras/Termas, Cerrillo e Ischigualasto se encuentran adquiridas y resguardadas en depósito técnico para su posterior montaje.

Se constató la provisión de los transformadores de potencia. La unidad de ET Sargento Cabral ya se encuentra montada sobre su base definitiva, mientras que los transformadores destinados a San Martín, 25 de Mayo, 9 de Julio y SCOP se encuentran descargados en predio para iniciar sus fases de montaje, adecuación de fundaciones y conexionado.

Las obras se complementan con los planes de Adecuación y Remediación Integral de Instalaciones instruidos por el E.P.R.E., que incluyen la normalización ET Huaco, la construcción de un nuevo Alimentador 33kV CAVIC – Pueyrredón, y la instalación de antenas de conexión satelital de órbita baja, para la conectividad de instalaciones ubicadas en zonas remotas o de difícil acceso.

En previsión a la temporada estival de alta demanda, el E.P.R.E. intimó formalmente a Naturgy San Juan S.A. a acelerar los trabajos de interconexión y obras complementarias indispensables para la efectiva puesta en servicio de los transformadores, requiriendo la presentación de los cronogramas ejecutivos para las líneas de distribución y obras que presentan demoras o postergaciones respecto del plan original.