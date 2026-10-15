La Selección argentina ya conoce el desafío que tiene por delante en el Mundial de hockey sobre patines. España le ganó 3-0 a Chile y confirmó su lugar entre los cuatro mejores del torneo, por lo que se medirá con la Albiceleste en una semifinal que promete intensidad y que puede considerarse una final anticipada.
Final anticipada: Argentina y España se cruzarán en semis del Mundial
España le ganó 3-0 a Chile y será el rival de la Albiceleste en las semifinales del Mundial de hockey sobre patines. El partido se juega este viernes, desde las 20, y reedita la final de 2024, cuando el seleccionado argentino cayó por 2-1.