Final anticipada: Argentina y España se cruzarán en semis del Mundial

En el inicio del complemento, Grau volvió a convertir y selló el 3-0 definitivo. España controló el trámite y aseguró la clasificación sin que Chile pudiera descontar.

Argentina va por la revancha ante el campeón

La semifinal tendrá un antecedente que le suma un condimento especial. En la final del Mundial de 2024, España se impuso por 2-1 y se quedó con el título frente a la Albiceleste.

Argentina llegará al cruce después de superar a Italia por 4-1 en los cuartos de final, con dos goles de Gonzalo “Nolo” Romero. Ahora tendrá enfrente al último campeón en un partido que puede marcar su camino hacia una nueva final mundialista.

La Albiceleste buscará imponer su juego y dar un paso más en el torneo, mientras que España intentará repetir su actuación ante Chile y meterse en la definición. La cita del viernes aparece como uno de los grandes partidos del campeonato.

Canal 8 acompaña a la Selección desde Asunción

Canal 8 realizará una cobertura especial de la semifinal, con transmisión en vivo y un enviado especial en Asunción para seguir de cerca la campaña argentina. Los sanjuaninos podrán acompañar a la Albiceleste a través de la pantalla del canal en su búsqueda de un lugar en la final.