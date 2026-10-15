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Final anticipada: Argentina y España se cruzarán en semis del Mundial

España le ganó 3-0 a Chile y será el rival de la Albiceleste en las semifinales del Mundial de hockey sobre patines. El partido se juega este viernes, desde las 20, y reedita la final de 2024, cuando el seleccionado argentino cayó por 2-1.

La Selección argentina ya conoce el desafío que tiene por delante en el Mundial de hockey sobre patines. España le ganó 3-0 a Chile y confirmó su lugar entre los cuatro mejores del torneo, por lo que se medirá con la Albiceleste en una semifinal que promete intensidad y que puede considerarse una final anticipada.

El encuentro se disputará este viernes 16 de octubre, desde las 20, y pondrá en juego un lugar en la definición del campeonato. Con dos potencias históricas frente a frente, la expectativa estará puesta en un duelo que vuelve a cruzar a ambos seleccionados en una instancia decisiva.

El seleccionado español resolvió buena parte del partido durante el primer tiempo. Marc Grau abrió el marcador a los 18 minutos y 50 segundos, mientras que Nil Roca Subirana amplió la ventaja antes del descanso.

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En el inicio del complemento, Grau volvió a convertir y selló el 3-0 definitivo. España controló el trámite y aseguró la clasificación sin que Chile pudiera descontar.

Argentina va por la revancha ante el campeón

La semifinal tendrá un antecedente que le suma un condimento especial. En la final del Mundial de 2024, España se impuso por 2-1 y se quedó con el título frente a la Albiceleste.

Argentina llegará al cruce después de superar a Italia por 4-1 en los cuartos de final, con dos goles de Gonzalo “Nolo” Romero. Ahora tendrá enfrente al último campeón en un partido que puede marcar su camino hacia una nueva final mundialista.

La Albiceleste buscará imponer su juego y dar un paso más en el torneo, mientras que España intentará repetir su actuación ante Chile y meterse en la definición. La cita del viernes aparece como uno de los grandes partidos del campeonato.

Canal 8 acompaña a la Selección desde Asunción

Canal 8 realizará una cobertura especial de la semifinal, con transmisión en vivo y un enviado especial en Asunción para seguir de cerca la campaña argentina. Los sanjuaninos podrán acompañar a la Albiceleste a través de la pantalla del canal en su búsqueda de un lugar en la final.

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