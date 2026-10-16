El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, encabezó la inauguración de la nueva cancha de bochas del Club Sanjuanino Junior, un espacio concretado a partir de recursos propios del municipio para impulsar la actividad social y deportiva en la comuna.
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El municipio de Rivadavia inauguró una cancha de bochas en el Club Sanjuanino Junior
La obra fue financiada con fondos municipales y busca fortalecer la infraestructura de las instituciones deportivas del departamento.