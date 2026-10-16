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El municipio de Rivadavia inauguró una cancha de bochas en el Club Sanjuanino Junior

La obra fue financiada con fondos municipales y busca fortalecer la infraestructura de las instituciones deportivas del departamento.

El intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky, encabezó la inauguración de la nueva cancha de bochas del Club Sanjuanino Junior, un espacio concretado a partir de recursos propios del municipio para impulsar la actividad social y deportiva en la comuna.

La habilitación de este espacio permitirá a socios, atletas y simpatizantes practicar esta disciplina tradicional en instalaciones adecuadas, promoviendo el encuentro intergeneracional y el desarrollo de actividades recreativas.

Desde la comuna remarcaron que este proyecto forma parte de una política continua de acompañamiento a las entidades deportivas locales, orientada a dotar de mejor infraestructura a las instituciones departamentales y consolidar a los clubes como ámbitos de integración y contención comunitaria.

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