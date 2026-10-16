El municipio de Rivadavia inauguró una cancha de bochas en el Club Sanjuanino Junior

La habilitación de este espacio permitirá a socios, atletas y simpatizantes practicar esta disciplina tradicional en instalaciones adecuadas, promoviendo el encuentro intergeneracional y el desarrollo de actividades recreativas.

Desde la comuna remarcaron que este proyecto forma parte de una política continua de acompañamiento a las entidades deportivas locales, orientada a dotar de mejor infraestructura a las instituciones departamentales y consolidar a los clubes como ámbitos de integración y contención comunitaria.