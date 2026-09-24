Desamparados y Unión recibieron las primeras sanciones por los incidentes

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Según el informe presentado por el árbitro Rubén Fernández, cuando los equipos se retiraban del campo de juego se produjo un incidente entre integrantes de ambos cuerpos técnicos.

En ese contexto, el árbitro señaló que Del Cero habría golpeado con un puño a Dalmiro Arnau, quien cayó al piso y tuvo que ser asistido por sus compañeros. Por ese episodio, el Tribunal resolvió aplicarle dos jornadas de suspensión, por lo que no podrá estar en el banco durante el cierre de la fase de grupos.

El caso además había derivado en una denuncia por lesiones realizada por Arnau, quien manifestó haber sufrido una lesión en uno de sus ojos.

Las sanciones a los cuatro futbolistas

Entre los jugadores, Ignacio Baraona recibió una fecha luego de haber sido expulsado durante el primer tiempo del partido. También fue sancionado por una jornada Isaías Ovalles, de Unión.

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Del lado de Desamparados, Edgardo Díaz recibió una fecha tras ver la segunda amarilla durante la reanudación del encuentro, mientras que Franco Goria, autor de los dos goles del Puyutano, también deberá cumplir una jornada.

Las sanciones corresponden a las expulsiones registradas durante el partido y son las primeras resoluciones disciplinarias del Tribunal sobre el clásico.

El expediente, sin embargo, continúa abierto. El informe arbitral también consignó que, cuando el plantel de Desamparados intentaba retirarse hacia el túnel, comenzaron a arrojarse objetos desde el exterior del campo.

Uno de esos proyectiles impactó en la parte posterior de la cabeza de Cristian Hernán García, jugador de Desamparados, quien cayó al piso y debió recibir asistencia médica.

Según el mismo informe, después del episodio se produjo otro tumulto entre integrantes de ambos cuerpos técnicos y fue necesaria la intervención policial para retirar a los protagonistas.

García fue posteriormente trasladado en ambulancia. Por este hecho, Unión deberá presentar un descargo dentro de las próximas 48 horas, por lo que el Tribunal todavía podría emitir nuevas resoluciones.

Otro de los nombres que quedó bajo la lupa es el de Agustín Ochoa, de Unión. El futbolista no aparece entre los sancionados en el boletín difundido este jueves. Su situación está vinculada con un episodio registrado durante la transmisión del partido, en el que se observa al jugador protagonizando un momento de tensión con Santiago Tello, de Desamparados.

Como esa acción no fue incluida en el informe arbitral de Rubén Fernández, no aparece en las sanciones comunicadas en esta primera resolución.

Así, mientras Unión debe responder por los incidentes denunciados en el informe, el Tribunal de Penas dejó abierta la posibilidad de que el clásico vuelva a generar novedades disciplinarias en los próximos días.