El Triatlón Cordillerano se presentará en Punta Negra

El evento, con organización de la AST (Asociación Cordillerana de Triatlón), y auspicio del Gobierno de San Juan, se correrá en dos modalidades: Sprint y Súper Sprint. La primera contempla 750 metros de natación aguas abiertas, 20 kilómetros de ciclismo, igual que los 5 kilómetros de pedetrismo. La segunda cuenta con 400 metros de natación, 8 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de trote.

En cuanto a las categorías y edades, competirán Menores de 12 a 15 años, Juniors entre 16 y 19 años, Elite, Elite Sub 23, Junior Elite, y Amateur de 20 años en adelante, completando un total de 100 atletas inscriptos, entre los cuales se destacan participantes de San Juan, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca y visitantes de Panamá.