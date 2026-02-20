"
San Juan 8 > Ovación > Triatlón Cordillerano

El Triatlón Cordillerano se presentará en Punta Negra

El Triatlón Cordillerano disputará este domingo, desde las 7.30, una nueva edición en el Dique Punta Negra. Se agotaron los 100 cupos habilitados para atletas.

Llega uno de los desafíos más importantes del calendario nacional para la disciplina del triatlón, con el Triatlón Cordillerano, que largará el domingo a las 7:30, desde el embarcadero del Dique Punta Negra. La competencia, denominada Copa Almendro Sport, es válida por la quinta fecha del Campeonato Argentino de Triatlón.

El evento, con organización de la AST (Asociación Cordillerana de Triatlón), y auspicio del Gobierno de San Juan, se correrá en dos modalidades: Sprint y Súper Sprint. La primera contempla 750 metros de natación aguas abiertas, 20 kilómetros de ciclismo, igual que los 5 kilómetros de pedetrismo. La segunda cuenta con 400 metros de natación, 8 kilómetros de ciclismo y 2,5 kilómetros de trote.

En cuanto a las categorías y edades, competirán Menores de 12 a 15 años, Juniors entre 16 y 19 años, Elite, Elite Sub 23, Junior Elite, y Amateur de 20 años en adelante, completando un total de 100 atletas inscriptos, entre los cuales se destacan participantes de San Juan, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Catamarca y visitantes de Panamá.

Cronograma del fin de semana

Sábado 21 de Febrero

17:30 a 19:00: Acreditación y entrega de Kit – El Almendro Sport

19:15: Charla Técnica del circuito

Domingo 22 de Febrero - Dique Punta Negra

05:00: Ingreso de Staff

06:30: Apertura parque cerrado

07:25: Cierre parque cerrado

07:25: Corte de Ruta Total y revisión del circuito.

07:30: Largada Elite, Sub23, Juniors Elite

07:31: Largada Categorías Grupos de Edad

07:32: Largada Categoría Súper Sprint

08:30: Tiempo estimado llegada del 1er competidor Elite Sprint

08:30: Tiempo estimado llegada del 1er competidor Súper Sprint

08:50: Tiempo estimado de llegada del último competidor Súper Sprint.

09:30: Tiempo estimado de llegada del último competidor Sprint.

10:00: Apertura del tránsito con precaución y velocidad reducida.

11:00: Entrega de Premios

12:00: Finalización

Premiación:

-RECORDATORIO: para todos los atletas que lleguen a la meta.

-TROFEOS: Para los tres primeros puestos de todas las categorías.

AVISO IMPORTANTE

Horarios de ingreso al Dique Punta Negra para el día domingo 22 de febrero:

6:00 a 7:30 – ingreso de atletas, público espectador, pescadores y personal de los paradores.

7:30 a 9:30 – el acceso está restringido a vehículos.

9:30 a 11:00 – acceso de vehículos con escolta policial y velocidad reducida.

