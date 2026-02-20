El Triatlón Cordillerano se presentará en Punta Negra

Cronograma del fin de semana
Sábado 21 de Febrero
17:30 a 19:00: Acreditación y entrega de Kit – El Almendro Sport
19:15: Charla Técnica del circuito
Domingo 22 de Febrero - Dique Punta Negra
05:00: Ingreso de Staff
06:30: Apertura parque cerrado
07:25: Cierre parque cerrado
07:25: Corte de Ruta Total y revisión del circuito.
07:30: Largada Elite, Sub23, Juniors Elite
07:31: Largada Categorías Grupos de Edad
07:32: Largada Categoría Súper Sprint
08:30: Tiempo estimado llegada del 1er competidor Elite Sprint
08:30: Tiempo estimado llegada del 1er competidor Súper Sprint
08:50: Tiempo estimado de llegada del último competidor Súper Sprint.
09:30: Tiempo estimado de llegada del último competidor Sprint.
10:00: Apertura del tránsito con precaución y velocidad reducida.
11:00: Entrega de Premios
12:00: Finalización
Premiación:
-RECORDATORIO: para todos los atletas que lleguen a la meta.
-TROFEOS: Para los tres primeros puestos de todas las categorías.
AVISO IMPORTANTE
Horarios de ingreso al Dique Punta Negra para el día domingo 22 de febrero:
6:00 a 7:30 – ingreso de atletas, público espectador, pescadores y personal de los paradores.
7:30 a 9:30 – el acceso está restringido a vehículos.
9:30 a 11:00 – acceso de vehículos con escolta policial y velocidad reducida.