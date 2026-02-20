"
Confirmaron el formato de la Liga Federal que jugará Urquiza

Urquiza integrará la Zona A de la Conferencia Centro junto a seis equipos de Córdoba. Participarán 93 equipos y sólo 2 lograrán el ascenso a la Liga Federal.

Urquiza participará este año de la Liga Federal de Básquetbol que comenzará el 28 de febrero y ahora conoció el formato de disputa para el torneo que tendrá 93 equipos luchando por dos ascensos a la Liga Argentina. Las Panteras integrarán la zona A de la Conferencia Centro junto a otros seis equipos.

Cada conferencia tendrá su propia estructura de competencia, con fases regulares y playoffs internos para determinar los equipos que avanzarán a la siguiente etapa. Los 93 equipos disputarán esta primera fase jugando ida y vuelta contra todos sus rivales de Zona dentro de sus respectivas Conferencias.

La Zona A de la Conferencia Centro que integra Urquiza dejará al líder de la fase regular en la próxima instancia. Los ubicados del 2° al 7° puesto se cruzarán (2° vs 7° | 3° vs 6° | 4° vs 5°) y de allí saldrán los otros tres clasificados a cuartos de final. Esos cuatro equipos se medirán luego contra los cuatro mejores de la Zona B.

Los rivales de Urquiza serán todos cordobeses: Banda Norte (Río Cuarto), El Ceibo (San Francisco), Matienzo (Córdoba), Sparta (Villa María), Unión (Oncativo) y Unión Central (Villa María).

