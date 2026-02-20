Confirmaron el formato de la Liga Federal que jugará Urquiza

Cada conferencia tendrá su propia estructura de competencia, con fases regulares y playoffs internos para determinar los equipos que avanzarán a la siguiente etapa. Los 93 equipos disputarán esta primera fase jugando ida y vuelta contra todos sus rivales de Zona dentro de sus respectivas Conferencias.

La Zona A de la Conferencia Centro que integra Urquiza dejará al líder de la fase regular en la próxima instancia. Los ubicados del 2° al 7° puesto se cruzarán (2° vs 7° | 3° vs 6° | 4° vs 5°) y de allí saldrán los otros tres clasificados a cuartos de final. Esos cuatro equipos se medirán luego contra los cuatro mejores de la Zona B.