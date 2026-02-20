Urquiza participará este año de la Liga Federal de Básquetbol que comenzará el 28 de febrero y ahora conoció el formato de disputa para el torneo que tendrá 93 equipos luchando por dos ascensos a la Liga Argentina. Las Panteras integrarán la zona A de la Conferencia Centro junto a otros seis equipos.
Confirmaron el formato de la Liga Federal que jugará Urquiza
Urquiza integrará la Zona A de la Conferencia Centro junto a seis equipos de Córdoba. Participarán 93 equipos y sólo 2 lograrán el ascenso a la Liga Federal.