Recapturaron a un interno del penal con salidas transitorias que se fugó

Un hombre de apellido Mazzaforte fue detenido en el departamento Rawson tras un allanamiento realizado por personal policial de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.

Según informaron fuentes oficiales, el sujeto gozaba de salidas transitorias del Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplía una condena por los delitos de robo y lesiones leves. Sin embargo, no regresó a la institución en el plazo establecido, por lo que se activó un operativo para dar con su paradero.

La medida judicial permitió ubicarlo en Rawson, donde finalmente fue aprehendido por efectivos policiales.

Tras la detención, se dio intervención a la Oficina Judicial Penal, que dispuso su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial para que continúe cumpliendo la condena vigente.

