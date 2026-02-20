Recapturaron a un interno del penal con salidas transitorias que se fugó

Según informaron fuentes oficiales, el sujeto gozaba de salidas transitorias del Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplía una condena por los delitos de robo y lesiones leves. Sin embargo, no regresó a la institución en el plazo establecido, por lo que se activó un operativo para dar con su paradero.

La medida judicial permitió ubicarlo en Rawson, donde finalmente fue aprehendido por efectivos policiales.