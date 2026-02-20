Un hombre de apellido Mazzaforte fue detenido en el departamento Rawson tras un allanamiento realizado por personal policial de la Unidad de Apoyo Investigativo, dependiente de la Dirección Coordinación Judicial D-5.
Recapturaron a un interno del penal con salidas transitorias que se fugó
el sujeto gozaba de salidas transitorias del Servicio Penitenciario Provincial, donde cumplía una condena por los delitos de robo y lesiones leves. Sin embargo, no regresó a la institución en el plazo establecido, fue recapturado en Rawson.