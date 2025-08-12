"
San Juan 8 > Ovación > Torneo Clausura

El Torneo Clausura tendrá un súper sábado de partidos

La Liga Sanjuanina de Fútbol jugará este fin de semana la fecha 5 del Torneo Clausura. Casi todos los partidos serán en la tarde del sábado.

El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol continúa con su apretada agenda de partidos. La fecha 5 se jugará este fin de semana y la mayoría de los equipos evitó jugar el domingo, Día del Niño. La intención es ganar un día de descanso porque el próximo miércoles se jugará la fecha 6.

Torneo Clausura - Fecha 5

Viernes:

16:00; Trinidad – Árbol Verde

Sábado:

16:00; Minero – Carpintería

16:00; Desamparados – San Lorenzo de Ullum

16:00; Rivadavia – Atenas

16:00; Peñarol – Unión

16:00; López Peláez – Alianza

16:00; Aberastain – Marquesado

16:00; 9 de Julio – Colón Jr.

Domingo:

16:00; Juv. Zondina – Villa Obrera

Libre: Sarmiento

Posiciones F4 - Torneo Clausura

