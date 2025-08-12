El Torneo Clausura tendrá un súper sábado de partidos

El Torneo Clausura de Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol continúa con su apretada agenda de partidos. La fecha 5 se jugará este fin de semana y la mayoría de los equipos evitó jugar el domingo, Día del Niño. La intención es ganar un día de descanso porque el próximo miércoles se jugará la fecha 6.