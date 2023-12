El "Tigre" Gareca, cerca de dirigir a una selección sudamericana

Rodrigo Robles, gerente de selecciones en Chile, alista el informe definitivo sobre Ricardo Gareca que le será presentado al directorio de la ANFP para que este tome una decisión. La idea es que el ‘Tigre’ asuma funciones en las primeras semanas de enero y acompañe a la ‘Roja’ al Preolímpico Sub 23 que se disputará en Venezuela en 2024.

No obstante, siempre según la citada fuente, aún quedan temas pendientes por resolver. Y todo apunta a lo económico. Gareca no es un técnico barato y sus sueldos así lo demuestran, con 4 millones de dólares por año (lo que ganaba en Perú). Para Chile, el presupuesto en entrenador y su comando técnico no puede exceder los 2.5 millones.