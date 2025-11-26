"
El SARR Series llegará este fin de semana a San Juan

El South American Rally Race largará en Catamarca y finalizará en San Juan tras en 5 días de competencia. Participarán motos, UTV, cuatriciclos y camionetas.

El South American Rally Race (S.A.R.R) pasará otra vez por nuestra provincia, como ocurrió en años anteriores, y con el recuerdo de que el vivac en el 2024 se realizó en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello. El evento, que tendrá la presencia de motos, UTV, cuatriciclos y camionetas, finalizará en San Juan, a diferencia del año anterior que comenzó en nuestra provincia. El mejor rally raid de Sudamérica, contará con pilotos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, entre otros, en su cuarta fecha, que será coincidente con la séptima y octava del argentino.

La competencia unirá estos días Tinogasta con San Juan, comenzando la competencia en la provincia de Catamarca con administrativa y técnica el día martes 25, etapa 1 y largada simbólica el miércoles 26, etapa 2 el jueves 27, tercera etapa el viernes 28, donde llegan a San Juan, para disputar el sábado 29 la etapa 4 y el domingo 30 la quinta y última etapa.

Serán cinco en total las etapas, con una distancia total de 1940 kilómetros, 1415 cronometrados (competencia) y 525 en enlace (velocidad controlada). Habrá dos vivac, en el Polideportivo Tinogasta el primero y el segundo en San Juan en el Centro de Convenciones de calle Las Heras, donde quedarán expuestos al público, quienes podrán tomarse imágenes con los vehículos y pilotos.

Cronograma

Martes 25/11 – Polideportivo Tinogasta

16:00 a 20:00 – Administrativa y técnica

20:00 – Foto oficial con indumentaria

21:00 – Reunión con competidores

22:00 – Reunión con jefes de equipo

Miércoles 26/11 – Tinogasta/Tinogasta

9:00 a 12:30 – Administrativa y técnica

12:30 – Reunión de jurado

13:30 – Briefing etapa 1

14:00 – Salida de Vivac 1era moto – Etapa 1 (241 kilómetros)

20:00 – Briefing Etapa 2 – Museo del Sabor Tinogasta

21:00 – Largada simbólica – Plaza de Tinogasta

Jueves 27/11 – Tinogasta/Tinogasta

7:30 – Salida de Vivac Tinogasta (Inicio Etapa 2 – 382 km)

16:00 – Ingreso a Vivac Tinogasta (Fin Etapa 2)

21:00 Briefing Etapa 3

Viernes 28/11 – Tinogasta/San Juan

6:00 – Salida de Vivac Tinogasta (Inicio Etapa 3 – 670 km)

16:00 – Inicio a Vivac San Juan (Fin Etapa 3)

21:00 – Briefing Etapa 4 – Vivac San Juan

Sábado 29/11 – San Juan/San Juan

7:30 – Salida de Vivac San Juan (Inicio Etapa 4 – 390km)

16:00 – Ingreso a Vivac (Fin Etapa 4)

21:00 – Briefing Etapa 5 – Vivac San Juan

Domingo 29/11 – San Juan/San Juan

8:00 – Salida de Vivac San Juan (Inicio Etapa 5 – 265km)

15:00 – Ingreso a Vivac (Fin Etapa 5)

20:00 – Premiación Final Carrera y Campeonatos

