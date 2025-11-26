El SARR Series llegará este fin de semana a San Juan

La competencia unirá estos días Tinogasta con San Juan, comenzando la competencia en la provincia de Catamarca con administrativa y técnica el día martes 25, etapa 1 y largada simbólica el miércoles 26, etapa 2 el jueves 27, tercera etapa el viernes 28, donde llegan a San Juan, para disputar el sábado 29 la etapa 4 y el domingo 30 la quinta y última etapa.

Serán cinco en total las etapas, con una distancia total de 1940 kilómetros, 1415 cronometrados (competencia) y 525 en enlace (velocidad controlada). Habrá dos vivac, en el Polideportivo Tinogasta el primero y el segundo en San Juan en el Centro de Convenciones de calle Las Heras, donde quedarán expuestos al público, quienes podrán tomarse imágenes con los vehículos y pilotos.