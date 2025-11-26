El South American Rally Race (S.A.R.R) pasará otra vez por nuestra provincia, como ocurrió en años anteriores, y con el recuerdo de que el vivac en el 2024 se realizó en el autódromo “El Zonda” Eduardo Copello. El evento, que tendrá la presencia de motos, UTV, cuatriciclos y camionetas, finalizará en San Juan, a diferencia del año anterior que comenzó en nuestra provincia. El mejor rally raid de Sudamérica, contará con pilotos de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile, entre otros, en su cuarta fecha, que será coincidente con la séptima y octava del argentino.
El SARR Series llegará este fin de semana a San Juan
