Tras cuatro días estable, el dólar blue cayó $10 en San Juan

El dólar blue bajó $10 en San Juan y cerró la semana a $1.460 para la venta, tras cuatro jornadas sin cambios. En Buenos Aires, la divisa terminó a $1.425.

El cierre de la semana financiera dejó un leve respiro en el mercado paralelo de San Juan. Pese al feriado, el dólar blue registró una baja de $10 respecto al último cierre, luego de permanecer durante cuatro jornadas consecutivas en el mismo valor. Con esta variación, la divisa informal se ubicó en $1.460 para la venta y $1.360 para la compra.

En paralelo, la cotización en la City porteña reflejó un comportamiento similar. Allí, el dólar blue finalizó la semana en $1.425 para la venta y $1.405 para la compra, lo que marcó una diferencia a la baja respecto de los valores observados en días anteriores.

En tanto, el mercado oficial no registró movimientos debido al feriado. En el Banco Nación, la cotización permaneció en $1.450 para la venta y $1.400 para la compra, sin operaciones durante la jornada.

