Tras cuatro días estable, el dólar blue cayó $10 en San Juan

En paralelo, la cotización en la City porteña reflejó un comportamiento similar. Allí, el dólar blue finalizó la semana en $1.425 para la venta y $1.405 para la compra, lo que marcó una diferencia a la baja respecto de los valores observados en días anteriores.

En tanto, el mercado oficial no registró movimientos debido al feriado. En el Banco Nación, la cotización permaneció en $1.450 para la venta y $1.400 para la compra, sin operaciones durante la jornada.