El cierre de la semana financiera dejó un leve respiro en el mercado paralelo de San Juan. Pese al feriado, el dólar blue registró una baja de $10 respecto al último cierre, luego de permanecer durante cuatro jornadas consecutivas en el mismo valor. Con esta variación, la divisa informal se ubicó en $1.460 para la venta y $1.360 para la compra.
Tras cuatro días estable, el dólar blue cayó $10 en San Juan
