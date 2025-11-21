Vicuña se promociona en San Juan: el alcalde pasó por el stand de Canal 8

“Muy contento de poder estar aquí en la Fiesta del Sol. Nosotros somos de la Comuna de Vicuña, la primera al cruzar la cordillera”, comenzó diciendo el jefe comunal, quien destacó que los visitantes argentinos son los primeros en encontrarlos apenas ingresan al territorio chileno. En ese contexto, extendió una invitación formal para conocer el destino, hoy posicionado entre los más relevantes del país vecino. “Estamos en el ranking número 8 y queremos mostrarles todo lo que tenemos: somos la tierra del pisco, de Gabriela Mistral, de los observatorios y de los cielos más claros”, señaló.

Embed - Mario Aros Carvajal Alcalde de Vicuña

Aros Carvajal también se refirió a la expectativa por la apertura del Paso de Agua Negra, prevista para el 26 de noviembre, fecha que marca el inicio de la temporada para la zona. Recordó que durante el año pasado unas 220.000 personas cruzaron hacia Chile, lo que representó el mayor registro histórico. “Esperamos repetir esos números y que también nos visiten. La Serena y Coquimbo están a 45 minutos, pero muchos pasan directo. Vicuña ofrece muchísimas cosas y estamos trabajando para que se animen a detenerse y conocer”, remarcó.