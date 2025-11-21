Durante la transmisión especial de Canal 8 desde la Fiesta Nacional del Sol, el stand del medio recibió la visita de Mario Aros Carvajal, alcalde de la comuna chilena de Vicuña, quien llegó al predio para presentar la oferta turística del Valle de Elqui y reforzar el vínculo con los sanjuaninos que cada temporada cruzan la cordillera.
Vicuña se promociona en San Juan: el alcalde pasó por el stand de Canal 8
