Vicuña se promociona en San Juan: el alcalde pasó por el stand de Canal 8

El alcalde de Vicuña, Mario Aros Carvajal, visitó el stand de Canal 8 y presentó la oferta turística de la comuna chilena, destacando su temporada, el pisco y sus atractivos culturales.

Durante la transmisión especial de Canal 8 desde la Fiesta Nacional del Sol, el stand del medio recibió la visita de Mario Aros Carvajal, alcalde de la comuna chilena de Vicuña, quien llegó al predio para presentar la oferta turística del Valle de Elqui y reforzar el vínculo con los sanjuaninos que cada temporada cruzan la cordillera.

“Muy contento de poder estar aquí en la Fiesta del Sol. Nosotros somos de la Comuna de Vicuña, la primera al cruzar la cordillera”, comenzó diciendo el jefe comunal, quien destacó que los visitantes argentinos son los primeros en encontrarlos apenas ingresan al territorio chileno. En ese contexto, extendió una invitación formal para conocer el destino, hoy posicionado entre los más relevantes del país vecino. “Estamos en el ranking número 8 y queremos mostrarles todo lo que tenemos: somos la tierra del pisco, de Gabriela Mistral, de los observatorios y de los cielos más claros”, señaló.

Embed - Mario Aros Carvajal Alcalde de Vicuña

Aros Carvajal también se refirió a la expectativa por la apertura del Paso de Agua Negra, prevista para el 26 de noviembre, fecha que marca el inicio de la temporada para la zona. Recordó que durante el año pasado unas 220.000 personas cruzaron hacia Chile, lo que representó el mayor registro histórico. “Esperamos repetir esos números y que también nos visiten. La Serena y Coquimbo están a 45 minutos, pero muchos pasan directo. Vicuña ofrece muchísimas cosas y estamos trabajando para que se animen a detenerse y conocer”, remarcó.

En su stand dentro del predio ferial, la delegación chilena llevó degustaciones de pisco, uno de los productos más buscados por quienes recorren la Feria. Además, el alcalde ofreció acompañamiento personalizado a quienes viajen a la comuna: desde recorridos por pisqueras hasta visitas al observatorio Mamalluca, “el más grande de Latinoamérica”, además de paradas culturales en el Museo Gabriela Mistral y la Casa de la Cultura.

Aros Carvajal destacó que Vicuña se integra con la comuna de Paihuano como destino turístico del Valle del Elqui, reconocido por su geografía, su energía natural y su clima. “Dicen que es el segundo Tíbet por la energía del valle”, afirmó durante la charla con Canal 8, mientras invitaba a los visitantes a planificar incluso breves estadías. “Van a tomar más bronceado en Vicuña que en la playa”, bromeó.

El diálogo cerró con el agradecimiento del alcalde y una nueva invitación a los sanjuaninos. “Gracias por la oportunidad de poder invitar a todos a visitar la hermosa Comuna de Vicuña”, concluyó desde el stand del canal.

