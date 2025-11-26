"
Sol, viento del Sur y probabilidad de tormentas para este 26 de noviembre

La jornada arranca con cielo ligeramente nublado, 22.1°C y humedad del 46%. Se espera una tarde calurosa con máxima de 37°C, rotación del viento al Sur y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Este miércoles 26 de noviembre comenzó con una temperatura de 22.1°C, cielo ligeramente nublado y una humedad del 46%, según datos del Servicio de Hidrografía Naval. El viento soplaba desde el Norte a 8 km/h, con una visibilidad de 15 km.

A lo largo de la jornada, el pronóstico oficial anticipa un ascenso marcado de la temperatura, con una máxima que alcanzará los 37°C. Durante el día se espera una rotación del viento: primero desde el Norte, luego desde el Sudoeste y finalmente desde el Sur, donde las ráfagas podrían llegar a los 50 km/h.

Hacia la tarde-noche aumenta la probabilidad de tormentas, en un contexto de fuerte calor y cambio brusco en las condiciones de viento. El sol salió a las 06:22 y se ocultará a las 20:21.

