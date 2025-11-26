Este miércoles 26 de noviembre comenzó con una temperatura de 22.1°C, cielo ligeramente nublado y una humedad del 46%, según datos del Servicio de Hidrografía Naval. El viento soplaba desde el Norte a 8 km/h, con una visibilidad de 15 km.
Sol, viento del Sur y probabilidad de tormentas para este 26 de noviembre
La jornada arranca con cielo ligeramente nublado, 22.1°C y humedad del 46%. Se espera una tarde calurosa con máxima de 37°C, rotación del viento al Sur y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.