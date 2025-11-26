Sol, viento del Sur y probabilidad de tormentas para este 26 de noviembre

A lo largo de la jornada, el pronóstico oficial anticipa un ascenso marcado de la temperatura, con una máxima que alcanzará los 37°C. Durante el día se espera una rotación del viento: primero desde el Norte, luego desde el Sudoeste y finalmente desde el Sur, donde las ráfagas podrían llegar a los 50 km/h.

Hacia la tarde-noche aumenta la probabilidad de tormentas, en un contexto de fuerte calor y cambio brusco en las condiciones de viento. El sol salió a las 06:22 y se ocultará a las 20:21.