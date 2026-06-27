Día, horario, estadio y todo lo que hay que saber del cruce Argentina-Cabo Verde

De este modo, Argentina deberá enfrentarse a una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. Cabo Verde arribó a la cita mundialista como uno de los combinados más modestos y en el rol de una de las naciones con menor población en disputarla (poco más de 525.000 habitantes). El equipo africano tuvo una presentación histórica en el certamen al empatar sin goles contra España, en un duelo en el que emergió la figura de su arquero Vozinha, que cuenta con una historia particular: del nombre del histórico jugador argentino que pudo llevar a la travesía de su madre para arribar a los Estados Unidos.

La hazaña de la selección comandada por Bubista siguió con el empate 2-2 contra la Uruguay de Marcelo Bielsa: Kevin Lenini y Hélio Varela convirtieron los goles contra la Celeste. El duelo contra Argentina por los 16avos de final será el primero en la historia entre ambos combinados.

La clasificación de la Albiceleste se definió con una fecha de antelación en la fase de grupos. Los triunfos contra Argelia y Austria, sumado a la victoria de los africanos frente a Jordania en la segunda fecha, fueron suficientes para que el equipo liderado por Lionel Messi confirme su presencia en la fase eliminatoria como el líder del Grupo J. Esta situación derivó en una duda en el cuerpo técnico de Scaloni: cuántos jugadores considerados titulares van a descansar el próximo sábado a las 23:00 en el choque contra el combinado de Medio Oriente. Scaloni ya adelantó que el capitán será suplente.

El vencedor del partido por los 16avos de final en Miami, que se llevará a cabo el viernes 3 de julio desde las 19:00, ya conoce su hipotético camino en la fase eliminatoria del Mundial 2026. Los octavos de final, que el rival saldrá del ganador de la llave entre Australia (2D) y Egipto (2G), se disputarán el martes 7 a las 13:00 (hora argentina) en Atlanta.