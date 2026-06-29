Arrancan los 16avos del Mundial 2026, qué países juegan hoy

FUENTE: Noticias Argentinas
La jornada del martes 30 tendrá los cruces entre Costa de Marfil y Noruega (14:00) en Dallas, Francia vs. Suecia (18:00) en Nueva Jersey y México vs. Ecuador (22:00) en el Estadio Azteca.
El miércoles 1° de julio será el turno de Inglaterra vs. República Democrática del Congo (13:00) en Atlanta, Bélgica vs. Senegal (17:00) en Seattle y Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (21:00) en San Francisco.
Los cruces continuarán el jueves 2 de julio con España vs. Austria (16:00) en Los Ángeles, Portugal vs. Croacia (20:00) en Toronto y Suiza vs. Argelia, que comenzará a las 00:00 del viernes 3 en Vancouver.
Finalmente, el viernes 3 de julio, además del partido de Argentina, Australia se enfrentará a Egipto desde las 15:00 en Dallas, mientras que Colombia cerrará la instancia frente a Ghana a las 22:30 en Kansas City.
Cronograma completo de los 16avos de final
Lunes 29 de junio
- Brasil vs. Japón – 14:00
- Alemania vs. Paraguay – 17:30
- Países Bajos vs. Marruecos – 22:00
Martes 30 de junio
- Costa de Marfil vs. Noruega – 14:00
- Francia vs. Suecia – 18:00
- México vs. Ecuador – 22:00
Miércoles 1° de julio
- Inglaterra vs. República Democrática del Congo – 13:00
- Bélgica vs. Senegal – 17:00
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina – 21:00
Jueves 2 de julio
- España vs. Austria – 16:00
- Portugal vs. Croacia – 20:00
Viernes 3 de julio
- Suiza vs. Argelia – 00:00
- Australia vs. Egipto – 15:00
- Argentina vs. Cabo Verde – 19:00
- Colombia vs. Ghana – 22:30