El Pulpo González le pidió a la AFA una excepción para el verdinegro

Actualmente, el conjunto sanjuanino suma 18 puntos y se ubica séptimo en la Zona B, dentro del grupo que clasifica a la próxima instancia. Sin embargo, en la tabla de promedios, mantiene una situación ajustada junto a Sarmiento y Aldosivi, con un coeficiente de 0,900, lo que lo mantiene en zona de descenso.

El último fin de semana, San Martín empató sin goles frente a Godoy Cruz en el clásico cuyano, un resultado que le impidió despegar en los promedios. Pese a generar dos situaciones claras, el equipo no logró quebrar al arquero Petroli, mientras que el Tomba apenas conserva un punto más en la tabla anual.

El debate que plantea el Pulpo González no es menor: si el verdinegro desciende, su lugar en los playoffs sería ocupado por el noveno de la tabla, salvo que el Comité Ejecutivo de la AFA resuelva una excepción.

“Trataremos de conseguir que nos permitan competir por ese título”, insistió el mediocampista, reflejando la postura del plantel y parte de la dirigencia.

San Martín cerrará el torneo con dos compromisos decisivos: recibirá a Lanús en el Hilario Sánchez este sábado y luego visitará a Aldosivi en Mar del Plata, en una definición que podría ser doble: por la permanencia y por la clasificación.

aunque si zafa en esa tabla, el otro descendido se definirá en la anual, que hoy lo tiene último a Aldosivi con 27, los mismos puntos que San Martín (penúltimo) y arriba aparecen Godoy Cruz (28), Newell's, Sarmiento y Talleres con 30.

Sobre esa lucha, el entrenador Leandro Romagnoli prometió: "La peleamos, la estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final. Lo importante es que lleguemos al último partido con la expectativa de dejar a San Martín de San Juan en Primera".