El Pulpo González le pidió a la AFA una excepción para el verdinegro

El volante Diego González fue quien alzó la voz, ya que el Verdinegro está entre los ocho mejores de la zona B, pero como se encuentra en zona de descenso no podrá competir por el título del Clausura.

San Martín de San Juan atraviesa un cierre de torneo tan complejo como inusual: pelea por mantenerse en la Zona B del Clausura 2025 entre los ocho mejores, pero al mismo tiempo lucha por evitar el descenso. En ese contexto, su referente, Diego “Pulpo” González, realizó un pedido público que podría abrir una discusión reglamentaria dentro de la AFA.

Quiero pedirle algo encarecidamente y de todo corazón a la gente que organiza el fútbol. San Martín está entre los ocho mejores, pero pueden quitarle la posibilidad de pelear por el título. Por favor, que lo charlen, porque detrás hay una ciudad muy ilusionada”, expresó el ex Boca tras el último partido del verdinegro.

El reclamo del mediocampista apunta a una situación particular: según el reglamento vigente de la AFA, cualquier equipo que descienda pierde automáticamente el derecho a disputar los playoffs, incluso si se clasificó entre los mejores de su zona. Esa disposición podría dejar a San Martín fuera de la fase final en caso de que su promedio lo condene, sin importar su desempeño deportivo.

Actualmente, el conjunto sanjuanino suma 18 puntos y se ubica séptimo en la Zona B, dentro del grupo que clasifica a la próxima instancia. Sin embargo, en la tabla de promedios, mantiene una situación ajustada junto a Sarmiento y Aldosivi, con un coeficiente de 0,900, lo que lo mantiene en zona de descenso.

El último fin de semana, San Martín empató sin goles frente a Godoy Cruz en el clásico cuyano, un resultado que le impidió despegar en los promedios. Pese a generar dos situaciones claras, el equipo no logró quebrar al arquero Petroli, mientras que el Tomba apenas conserva un punto más en la tabla anual.

El debate que plantea el Pulpo González no es menor: si el verdinegro desciende, su lugar en los playoffs sería ocupado por el noveno de la tabla, salvo que el Comité Ejecutivo de la AFA resuelva una excepción.

“Trataremos de conseguir que nos permitan competir por ese título”, insistió el mediocampista, reflejando la postura del plantel y parte de la dirigencia.

San Martín cerrará el torneo con dos compromisos decisivos: recibirá a Lanús en el Hilario Sánchez este sábado y luego visitará a Aldosivi en Mar del Plata, en una definición que podría ser doble: por la permanencia y por la clasificación.

El conjunto de San Juan está séptimo en la zona B con 18 puntos, pero si desciende, su lugar en los playoffs lo ocupará el noveno, que hoy es Gimnasia. En los promedios, se sabe que el que baje de categoría se definirá entre el Verdinegro y el Tiburón, aunque si zafa en esa tabla, el otro descendido se definirá en la anual, que hoy lo tiene último a Aldosivi con 27, los mismos puntos que San Martín (penúltimo) y arriba aparecen Godoy Cruz (28), Newell's, Sarmiento y Talleres con 30.

Sobre esa lucha, el entrenador Leandro Romagnoli prometió: "La peleamos, la estamos peleando y la vamos a pelear hasta el final. Lo importante es que lleguemos al último partido con la expectativa de dejar a San Martín de San Juan en Primera".

