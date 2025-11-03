CyberMonday 2025: el modo para reactivar el consumo con descuentos y cuotas

También debuta Cybot, un asistente conversacional basado en inteligencia artificial que orienta la navegación, responde consultas sobre productos y marcas, y ayuda a encontrar ofertas ajustadas a cada perfil de usuario.

El sitio oficial del CyberMonday incluirá más de 15.000 MegaOfertas, además de secciones como “Descolocados”, “Historias”, “MegaOfertas Bomba” y “Noche Bomba”. Los usuarios podrán acceder a rankings de productos más clickeados, filtros por cuotas sin interés, promociones por volumen (2x1, 3x2), talles, colores y un buscador de beneficios bancarios.

Según datos del último Hot Sale, los descuentos promediaron el 30% en los distintos rubros. Salud y Belleza encabezó con un 36%, seguido por Supermercados y Gastronomía (35%), Muebles (32%), Indumentaria (30%) y Electro (25%).

“El consumidor actúa con mayor cautela, compara y planifica antes de comprar”, explicó Gustavo Sambucetti, director de CACE. Señaló que en contextos de retracción económica, los usuarios tienden a postergar compras y concentrarlas en eventos como este, mientras que en escenarios de alta inflación, prevalece la urgencia por anticipar gastos.

El crecimiento del ecommerce argentino es sostenido. Entre enero y junio de 2025, el canal digital facturó 15,3 billones de pesos, un 79% más que en el mismo período del año anterior. Se registraron 149,5 millones de órdenes de compra, con un ticket promedio de 102.449 pesos.

Con una participación récord de pymes —que representan el 46% de las empresas inscriptas—, el CyberMonday 2025 se consolida como una herramienta estratégica para dinamizar el comercio y ampliar el acceso a ofertas en todo el país.