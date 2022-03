El presidente de Barcelona desestimó "un eventual regreso" de Messi

"Es una hipótesis que de momento no estamos evaluando", agregó el dirigente al destacar que "Messi es Messi, el mejor jugador de la historia, pero no estamos pensando en su vuelta porque no queremos dar un paso atrás", informó la agencia italiana de noticias ANSA.

"Estamos construyendo un equipo joven que está comenzando a funcionar", destacó Laporta en referencia al plantel "blaugrana" que comanda Xavi Hernández, ídolo del Barcelona y excompañero de equipo de Messi.

Laporta reconoció que la partida del argentino a Paris Saint-Germain lo hizo sentir en su momento "peor desde el punto de vista personal, que desde el deportivo" y reiteró que dejarlo ir "no fue fácil, pero no podíamos poner en riesgo la supervivencia del Barcelona".

"Esta sigue siendo su casa y me encantaría que Leo estuviera presente en la inauguración del nuevo estadio Camp Nou", aseguró al agregar que "nuestra relación hoy es menos fluida porque él está en París".

"Me hubiera gustado que su salida hubiese sido de otra manera", completó en diálogo con "Rac1" Laporta.

El astro rosarino jugó 778 partidos, convirtió 672 goles y brindó 305 asistencias y durante su carrera en Barcelona ganó seis balones de Oro al mejor jugador del Mundo.

Messi conquistó con Barcelona diez ligas de España, siete Copa del Rey, siete Supercopa de España, cuatro Liga de Campeones de Europa, tres Supercopa de Europa y tres Mundial de Clubes.