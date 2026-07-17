- La Selección argentina llegó a Nueva Jersey en la noche del jueves y hoy tendrá su primer entrenamiento en la ciudad que albergará la final.
- Lionel Scaloni diagramará los primeros ejercicios tácticos pensando en el armado de la formación para enfrentar a España.
- Después de la práctica, el DT brindará una conferencia de prensa junto a Dibu Martínez desde las 19.30 (horario de la Argentina).
- El partido contra la Roja será este domingo a las 16 (horario de la Argentina) en el estadio MetLife.
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La Selección ya se entrena en Nueva Jersey pensando en la final
La delegación llegó a la ciudad que albergará el partido decisivo con España. El entrenador dará una conferencia de prensa luego del entrenamiento y estará acompañado de Dibu Martínez.