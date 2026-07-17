Con drones, vallas y 350 efectivos: el plan para controlar posibles festejos del Mundial

Durante esos controles no se permitirá el ingreso con bebidas alcohólicas, botellas de vidrio, termos ni otros objetos que puedan representar un riesgo para las personas. Además, las motocicletas tampoco podrán acceder al perímetro de los festejos, una decisión adoptada luego de las maniobras peligrosas y los desmanes registrados en celebraciones anteriores.

El operativo también incluirá controles de alcoholemia en distintos puntos estratégicos de la provincia, a cargo de la Dirección Coordinación, Planificación y Control de la Seguridad Vial D-7. Paralelamente, el Centro de Operaciones de Emergencia realizará un seguimiento permanente mediante el sistema provincial de videovigilancia, al que se sumará un dron policial que permitirá monitorear desde el aire la concentración y registrar cualquier incidente que pudiera derivar en actuaciones judiciales.

También habrá un importante componente sanitario. El Ministerio de Salud instalará puestos de asistencia en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo, mientras que Protección Civil dispondrá de un cuatriciclo equipado con camilla para asistir rápidamente a personas que sufran descompensaciones o lesiones en medio de la concentración. Además, la Comisaría del Menor contará con un dispositivo especial para intervenir en casos de niños extraviados y facilitar su localización mediante el sistema de emergencias 911.

Como parte de las medidas preventivas, el Ministerio de Gobierno confirmó además que la RedTulum suspenderá completamente el servicio de colectivos desde las 15 horas del domingo. La prestación se restablecerá una vez que concluyan los eventuales festejos y se produzca la desconcentración de los simpatizantes. La decisión busca proteger las unidades del transporte público y evitar hechos de vandalismo como los registrados durante la semifinal.

Desde la Policía recordaron que el antecedente inmediato fue la celebración posterior al triunfo ante Inglaterra, cuando unas 30.000 personas se concentraron en el centro sanjuanino. En aquella oportunidad hubo 24 personas detenidas, dos aprehensiones por robos, conductores demorados por alcoholemia positiva y una efectivo policial resultó herida tras recibir el impacto de una botella.

Frente a ese escenario, las autoridades apelaron a la responsabilidad de los sanjuaninos. Solicitaron no conducir bajo los efectos del alcohol, evitar trepar a monumentos, árboles, semáforos, techos o carteles, no utilizar pirotecnia y respetar en todo momento las indicaciones del personal policial y de los organismos de emergencia.

También recomendaron que quienes concurran con menores de edad los mantengan siempre acompañados y acuerden previamente un punto de encuentro ante cualquier eventualidad.

Desde la fuerza remarcaron que el propósito del operativo es que la comunidad pueda celebrar un eventual nuevo título mundial de la Selección Argentina en un clima de tranquilidad, preservando la seguridad de las personas y el patrimonio público y privado.