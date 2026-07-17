Los famosos que se perfilan a cantar el himno de la Selección en la final del Mundial

Las favoritas para cantar el himno argentino en la final

La primera es Lali Espósito, cuyo nombre volvió a instalarse con fuerza apenas terminó la semifinal. Muchos hinchas recordaron su emotiva interpretación del Himno Nacional antes de la final del Mundial de Qatar 2022 y no tardaron en pedir que "repita la cábala". En X e Instagram se multiplicaron los mensajes que la postulan para volver a acompañar a la Selección en una definición mundialista.

Lali Espósito, Tini Stoessel y Soledad Pastorutti son las artistas que más fuerte suenan entre los hinchas para interpretar el Himno Nacional antes de la final entre Argentina y España, aunque la FIFA aún no hizo ningún anuncio oficial.

Otra de las artistas que reúne consenso es Tini Stoessel. La cantante siguió de cerca buena parte de la campaña argentina desde las tribunas y fue protagonista de varios momentos virales junto a la familia de Rodrigo De Paul. Su proyección internacional y su enorme popularidad la convierten en una candidata fuerte para un evento seguido por millones de personas en todo el mundo.

La tercera gran figura es Soledad Pastorutti. "La Sole" mantiene desde hace años un vínculo muy especial con la Selección: su canción Brindis se transformó en un verdadero himno interno del plantel campeón de América y del mundo. Además, ya interpretó el Himno Nacional en distintos eventos deportivos y su voz representa una de las expresiones más tradicionales de la música argentina.

Los nombres del rock que también ilusionan

Aunque el foco está puesto en las voces femeninas, muchos fanáticos también impulsan alternativas ligadas al rock nacional. Entre los más mencionados aparecen Andrés Ciro Martínez, histórico referente de las previas mundialistas con su armónica; Andrés Calamaro, reconocido por su pasión futbolera y su estrecho vínculo con Diego Maradona.

Algunos también mencionan a Joaquín Levinton, líder de Turf cuyas canciones fueron adoptadas por las hinchadas, y, Pato Sardelli, de Airbag, quien recibió elogios en varias oportunidades por sus interpretaciones del Himno con guitarra eléctrica.

Por ahora, todo permanece bajo un estricto hermetismo y no existe ninguna confirmación oficial sobre quién cantará el Himno Nacional antes de la final entre Argentina y España. Sin embargo, la expectativa crece con el correr de las horas y las redes sociales ya convirtieron el debate en otro de los grandes temas de la previa.