"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Mundial

El Mundial 2026 ya tiene a 28 selecciones clasificadas

El Mundial 2026 sumó a seis selecciones tras la fecha del martes. Inglaterra, Senegal, Costa de Marfil, Sudáfrica, Qatar y Arabia Saudita aseguraron su lugar.

Este martes 14 de octubre se tacharon seis cupos para el Mundial 2026. La presente fecha FIFA tuvo acción en las distintas Eliminatorias continentales y ya son 28 las selecciones clasificadas a la máxima cita del fútbol hasta la fecha.

Por el lado de África, Senegal, Costa de Marfil y Sudáfrica se aseguraron el primer puesto en sus respectivos grupos. Por lo tanto, irán de manera directa a la Copa del Mundo que se disputará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá.

También se clasificó la primera selección europea para el Mundial: Inglaterra alcanzó su sexta victoria consecutiva y obtuvo su pasaje al máximo certamen tras golear a Letonia por 5-0 en condición de visitante.

Te puede interesar...

El sexto en la lista es Qatar, que participará de su segunda Copa del Mundo de manera consecutiva tras haber albergado la última edición en la que se consagró la Selección argentina.

Todos los países clasificados al Mundial 2026

Países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Se llevaron tres de las seis plazas directas de la CONCACAF.

Europa: Inglaterra (14 de octubre)

Sudamérica: Argentina (25 de marzo), Brasil (10 de junio), Ecuador (10 de junio), Uruguay (4 de septiembre), Colombia (4 de septiembre) y Paraguay (4 de septiembre).

África: Marruecos (5 de septiembre), Túnez (8 de septiembre), Egipto (8 de octubre), Argelia (9 de octubre), Ghana (13 de octubre), Cabo Verde (13 de octubre), Sudáfrica (14 de octubre), Senegal (14 de octubre) y Costa de Marfil (14 de octubre).

Asia: Japón (20 de marzo), Irán (25 de marzo), Jordania (5 de junio), Corea del Sur (5 de junio), Uzbekistán (5 de junio), Australia (10 de junio) y Arabia Saudita (14 de octubre).

Oceanía: Nueva Zelanda (24 de marzo)

Temas

Te puede interesar