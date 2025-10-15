El Mundial 2026 ya tiene a 28 selecciones clasificadas

El sexto en la lista es Qatar, que participará de su segunda Copa del Mundo de manera consecutiva tras haber albergado la última edición en la que se consagró la Selección argentina.

Todos los países clasificados al Mundial 2026

Países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Se llevaron tres de las seis plazas directas de la CONCACAF.

Europa: Inglaterra (14 de octubre)

Sudamérica: Argentina (25 de marzo), Brasil (10 de junio), Ecuador (10 de junio), Uruguay (4 de septiembre), Colombia (4 de septiembre) y Paraguay (4 de septiembre).

África: Marruecos (5 de septiembre), Túnez (8 de septiembre), Egipto (8 de octubre), Argelia (9 de octubre), Ghana (13 de octubre), Cabo Verde (13 de octubre), Sudáfrica (14 de octubre), Senegal (14 de octubre) y Costa de Marfil (14 de octubre).

Asia: Japón (20 de marzo), Irán (25 de marzo), Jordania (5 de junio), Corea del Sur (5 de junio), Uzbekistán (5 de junio), Australia (10 de junio) y Arabia Saudita (14 de octubre).

Oceanía: Nueva Zelanda (24 de marzo)