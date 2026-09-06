La ONU aprobó un nuevo mapa mundial que muestra el tamaño real de África

El fin del clásico modelo de distorsión de Mercator

La proyección clásica Mercator fue diseñada en el año 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator para auxiliar a los exploradores europeos en su navegación global. El mapa calcula la curvatura terrestre deformando las proporciones continentales.

Como consecuencia de este diseño plano bidimensional, los países ubicados cerca del ecuador lucen pequeños, mientras que los cercanos a los polos se agigantan. Esto provoca que África se muestre con un tamaño similar al de Groenlandia, cuando en realidad es 14 veces más grande.

Los críticos afirman que esta deformación histórica conlleva a que se minimicen las necesidades y el potencial de desarrollo de las naciones cercanas al ecuador. La campaña en línea #CorrectTheMap remarcó que dentro de África se podría introducir a Estados Unidos, China, India, Japón, México y gran parte de Europa.

HISTORIC MOMENT: THE WORLD HAS CHOSEN TO CORRECT THE MAP

Today, the United Nations has taken a historic step with the adoption of the “Correct the Map” Resolution.

This decision is about much more than cartography. It is about justice, dignity, equality and the way we represent… pic.twitter.com/4fqF4wAj5n — Robert Dussey (@rdussey) September 4, 2026

Para subsanar las históricas deformaciones del plano, un equipo de cartógrafos diseñó en el año 2018 la proyección "Tierra Igual". El nuevo gráfico de áreas iguales ya había sido adoptado formalmente en febrero por los 54 estados miembros de la Unión Africana.

La propuesta denominada "Corregir el mapa" estuvo patrocinada por el gobierno de Togo y recibió el respaldo de todo el bloque africano. El ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey, remarcó a Reuters que un mundo justo comienza necesariamente con un mapa justo.

A través de su cuenta de la red social X, el funcionario amplió su postura afirmando que la resolución de la ONU va mucho más allá de la cartografía. Según expresó, la decisión significa una victoria histórica en materia de justicia, dignidad, igualdad y en la forma de representar nuestro mundo.

De este modo, se inicia un proceso de actualización global que, aunque no vinculante, alterará la cartografía oficial utilizada por diversas instituciones alrededor del planeta.