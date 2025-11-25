Sturzenegger denunció favoritismo arbitral en AFA con el equipo de Chiqui Tapia

El funcionario presentó un gráfico donde se observa que el club de Barracas recibe un 8% más de decisiones arbitrales favorables y un 28% menos de sanciones desfavorables, lo que podría otorgarle una ventaja de entre 9 y 18 puntos en un torneo de 28 fechas.

image

En respaldo a esta acusación, el presidente de la Nación, Javier Milei, calificó el informe como un “demoledor resultado” que expone las irregularidades en los arbitrajes, las cuales, según sostuvo, son sospechadas por muchos pero pocas veces denunciadas.