Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, denunció la existencia de parcialidades arbitrales que beneficiarían a Barracas Central desde que Claudio “Chiqui” Tapia asumió la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Sturzenegger denunció favoritismo arbitral en AFA con el equipo de Chiqui Tapia
Javier Milei, calificó el informe como un “demoledor resultado” que expone las irregularidades en los arbitrajes, las cuales, según sostuvo, son sospechadas por muchos pero pocas veces denunciadas.