Cristian “Kily” González tendrá uno de los desafíos más importantes de su carrera como entrenador. El rosarino llegó a un acuerdo para convertirse en el nuevo director técnico de Inter Miami y tendrá bajo sus órdenes a Lionel Messi y Rodrigo De Paul.
El Kily González pega el salto a la MLS y tendrá a Messi bajo sus órdenes
El técnico rosarino llegó a un acuerdo para asumir en el equipo de Florida. Será su primera experiencia como entrenador fuera de Argentina y volverá a compartir equipo con Lionel Messi, aunque esta vez desde el banco.